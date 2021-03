Las 3 confesiones de Rocío Carrasco que más han impactado a los espectadores

Rocío Carrasco: Contar la verdad para seguir viva ha sido el documental que Mediaset estrenó en la noche del domingo y que ha generado un enorme revuelo tanto entre sus espectadores como entre las redes sociales.

Su emisión en el prime time del domingo ha generado una ola masiva de comentarios convirtiendo estos minutos televisivos en tendencia durante toda la noche y parte de la madrugada. A todo ello habrá que sumarle los minutos (o más bien horas) que se dedicará a partir de ahora a analizar todo lo sucedido entre la hija de Rocío Jurado y Antonio David.

Famosxs, políticxs, anónimxs... Nadie ha querido quedarse al margen de la emisión de este documental en el que Rocío Carrasco habla sobre su vida por primera vez. La fábrica de la Tele llevaba un año trabajando en secreto en este proyecto y estas han sido algunas de las confesiones más impactantes.

Rocío Carrasco y su papel como madre

Rocío Carrasco lleva años escuchando a millones de personas decir que es una mala madre por no tener relación con sus hijos. Para la protagonista del documental, la culpa de que sus hijos la odien es de Antonio David: "Él aprovechaba para insultarme, me increpaba, decía 'te los voy a quitar y te van a odiar, hija de put*'. Él cortó el vínculo materno, me lo quitó porque es una persona que ha ido proclamándose de padre modélico pero a él solo le importa él, nada más".

"Ellos han crecido con esa versión, igual que el mundo entero, empieza a detonarse la crueldad, no tiene piedad ni con sus hijos, no le ha importado el bienestar de sus hijos nunca. No puede quitarle a una niña de cinco años su figura materna, pero lo ha hecho. Soy víctima y ellos también lo son de una mente diabólica, ha conseguido lo que me dijo cuando nos separamos, 'te vas a cag*r, Rociíto' y me ha quitado lo más importante de mi vida, a mis hijos. Ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí, que es más cruel. He tenido a mis hijos muertos en vida. He tenido que hacer como que no os tengo estando vivos y ensuciando su mente. Eso no se hace con dos criaturas pequeñas, ni con una madre, con nadie. Y eso lo ha hecho él" ha explicado en su testimonio.

El intento de suicidio de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco ha recordado que el 5 de agosto de 2019 se enteró de que su hija, Rocío Flores, iba a ir a la televisión a defender a su padre a un plató por su participación en GH VIP. Ese día tuvo que recibir asistencia psicológica y psiquiátrica tras intentar quitarse la vida: "He estado muy mal, vengo de no querer salir de mi casa, de no querer tener nada que ver con nadie, y cuando me llega la noticia de la participación de mi hija como defensora de su padre se me pasaron los 20 años que he sufrido por la cabeza, pero con el elemento de ver a mi hija en un plató de televisión defendiendo a su padre (…) Yo no veía a mi hija desde el 27 de julio de 2012 y no estaba preparada para verla a ella y mucho menos para ver lo que iba a defender (...) Yo no quería volver a sentir miedo y vergüenza ni volver a sentirme cuestionada por todo el mundo otra vez, no quería seguir viviendo en esas circunstancias"

"Ese día, el cinco de agosto,decidí que no quería seguir viviendo, ese día determino que no puedo, que no quiero volver a pasar por aquello, ya lo había puesto en conocimiento de la justicia, había puesto en manos de la justicia una serie de actitudes que yo consideraba maltrato (…) La única manera de que todo eso se acabara era quitándome de en medio (...). Me tomé varias pastillas diferentes y me quedé dormida (...). Fidel entró en la habitación porque yo no me levantaba y al hospital yo llegué dormida, bien lo sabe Dios que yo no recuerdo nada (...). En urgencias me preguntaron y les dije que no quería seguir así, que aunque no lo hubiese conseguido en ese momento lo iba a volver a intentar, que siempre me quedaría el puente de Segovia para tirarme desde allí. Me ingresaron en un hospital especial y allí fue donde tomé consciencia de la gravedad de lo que había intentado y me di cuenta de que era una soberana putada para los míos, pero en ese momento no piensas en nada ni en nadie, solo piensas en que no quieres volver a pasar por lo mismo ni a ver el odio en tu hija ni volver a sentirte mala madre, que has perdido las dos cosas más importantes de tu vida, y que no quieres volver a verlo reflejado en la televisión mientras estás cenando en tu casa (...) Fue una cobardía y me avergüenzo de ello pero es la put* realidad. Posteriormente me fui del hospital porque me avisaron de que había alguien de prensa merodeando por el parking y el dije al médico que me quería ir a mi casa porque era el único lugar donde me sentía segura, no me esperé a que me dieran el alta, me fui" ha explicado la celebrity.

El mensaje de Rocío Carrasco a Rocío Flores

"Mis hijos prefiero que sigan creyendo la versión que tienen porque el día en el que mi hija se dé cuenta de todo lo que ha pasado y de lo que ella ha formado parte y de quién es su padre va a ser el peor día de su vida, y yo no quiero que ella sufra" ha sido el mensaje que Rocío Carrasco ha dejado para su hija Rocío Flores en la emisión del documental.

Un mensaje que ha recordado junto con las advertencias que tanto Rocío Jurado como Pedro Carrasco le hicieron sobre Antonio David: "No te vayas con él, te va a arruinar la vida".

¿Continuará?