Ahora sí: Rocío Flores desvela lo que le ocurrió durante la emisión del documental de su madre

Rocío Carrasco ha hablado. Después de 25 años en silencio, en los que todo el mundo ha opinado sobre ella, sobre su papel como madre y sobre su vida en general, Rociíto ha hablado en un documental de Telecinco. Y ha temblado el país.

Mientras ella explicaba de qué forma Antonio David ha "roto su vínculo maternal" con sus dos hijos, lloraba totalmente rota y relataba la pesadilla que ha estado viviendo hasta llegar al punto de intentar quitarse la vida, las redes mostraban su apoyo con mensajes hasta de políticas.

Y aunque la hija de Rocío Jurado pudo leer miles de mensajes sobre su valentía, ver la audiencia millonaria que marcó (33.2% y 3.787.000 de espectadores), seguro que lo que más esperaba (igual que el público) es la reacción de su hija Rocío Flores.

Rocío Flores intentó entrar en directo

Lo último que había publicado la ex concursante de Supervivientes en sus redes es una story con su gato y el resultado de un sorteo de un teléfono. Pero absolutamente nada más. En twitter hace meses que no dice nada. Por lo que era su cuenta de Instagram la que todos esperaban que se movilizara. Y así ha sido.

La nieta de la más grande ha acudido a sus historias de Instagram para hablar sobre el tema. La joven ha explicado que intentó contactar con la productora del programa para entrar en directo a través de una llamada telefónica, pero que no hubo respuesta:

"Os hago este vídeo con total libertad desde mis redes sociales para explicar que ayer, con toda la tranquilidad que puede tener una persona que escucha y vive lo de anoche, intenté entrar en directo a la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo. No se vio oportuno o no se me dejó. Solo hago este vídeo para que la gente sepa por qué no me he pronunciado"

@salvameoficial ROCÍO FLORES SE MANIFIESTA ‼️



La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores intentó intervenir por teléfono durante la emisión del programa de anoche y sufrió el veto de Mediaset y La Fábrica de la Tele. pic.twitter.com/GCGGE1uzJz #yoveosálvame — j m ferreiro‏ (@jmferreiro1) March 22, 2021

El desgarrador pasaje de Rocío Flores en GH VIP

Desde luego, una de las confesiones más duras que hizo la madre sobre ella fue cuando explicó que, tras su intento de suicidio, la niña entró a GH VIP para decirle al padre: "Todo está bien fuera, mejor incluso de cuando lo dejaste".

Palabras que Rocío Carrasco recordaba con desgarro y que, se entienden que la hija aún tiene que reflexionar, para expresar algo. Porque todos sabemos que, cuando no se dice nada, se están diciendo muchas cosas.