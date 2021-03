‘Love is in the air’: ¿tendrá segunda temporada la serie turca de Telecinco?

El futuro de Love is in the air es una gran incógnita. Los espectadores de Telecinco y Mitele PLUS, la plataforma de pago de Mediaset España, siguen muy pendientes de todo lo que pasa entre Eda y Serkan en la serie. Se han encariñado muchísimo de estos personajes y necesitan que esta historia continúe. Sin embargo, las últimas informaciones no son nada alentadoras.

Aunque aquí ha conseguido consolidarse como uno de los contenidos más demandados por el público, Love is in the air no está cumpliendo con las expectativas en Turquía. No es un éxito y algunos medios ya aseguran que la ficción no tendrá segunda temporada.

Está previsto que Love is in the air finalice su emisión en mayo con el desenlace de su primera tanda de capítulos. No obstante, los bajos índices de audiencia son la prueba a la que se aferran algunas cabeceras para confirmar que la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin no renovará por una segunda entrega en su país de origen.

La productora de 'Love is in the air' responde

La productora se ha pronunciado sobre todas esas informaciones para zanjar los rumores sobre la cancelación de Love is in the air. "Condenamos a todo aquel que dé sin piedad esta noticia injustificada", empieza diciendo la productora en un comunicado. "Nadie tiene derecho a estropear la motivación de nuestros incondicionales actores y equipo".

"Una serie tiene un proceso de finalización, pero la productora y el canal decidirán juntos sobre esto y anunciarán la noticia cuando llegue el momento. Por favor respeten el trabajo", concluye.

Mientras tanto en 'Love is in the air'…

Serkan en 'Love is in the air'. / Mediaset

En el próximo capítulo de Love is in the air, que Telecinco emite el martes 23 de marzo, Serkan se encierra en su casa, una situación que preocupa a su madre, amigos y compañeros de trabajo. Eda, por su parte, buscará la manera para poder seguir adelante y conseguirá hacerle volver.

Entretanto, la arquitecta trata de localizar al subcontratista responsable de la obra en la que fallecieron sus padres. En este difícil momento, Serkan brindará su apoyo a la joven. Tras un desfile de moda benéfico organizado por Aydan, Serkan quedará prendado una vez más por el encanto de Eda. El empresario tratará de acercarse a ella, pero nada saldrá según lo esperado.