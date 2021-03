Boy George se sincera sobre su estancia en prisión: “Me cambió la vida”

El cantante de Culture Club es uno de los iconos más internacionales de los llamados new romantics. Boy George destacó durante los años 80 por su estética glam y sexualmente ambigua, y su tumultuosa vida daría para varios capítulos llenos de anécdotas y extravagancias. No en vano, ya desde hace dos años se habló de la posibilidad de lanzar una nueva película biográfica para conocer más de cerca a Boy George, el vocalista y líder de la banda británica.

Uno de los capítulos más importantes de su vida, quizá la que más le marcó, fue la etapa que estuvo en prisión. El músico fue condenado en 2009 a 15 meses de cárcel después de encadenar y maltratar a un hombre. Lo cierto es que el músico fue liberado antes de tiempo, después de cumplir únicamente cuatro meses de condena. Sin embargo, ese pequeño periodo de su vida le ha servido para cambiar el chip y darse cuenta, mirando hacia atrás, que esa experiencia "cambió su vida". Así se refiere ahora a ese momento en una entrevista para la revista Reader's Digest: "Siempre sostuve que la cárcel acabaría conmigo, pero no fue así. De alguna manera encuentras la fuerza", sentencia George.

"Fue una experiencia que me cambió la vida y siento que salí de esa situación con algo de sabiduría y conocimiento". George agregó: "Realmente no veo ese periodo de mi vida como algo negativo ... pero no quisiera regresar", continúa.

La estrella del pop, famoso por éxitos como Karma Chameleon y Do You Really Want To Hurt Me?, fue puesto en libertad después de cuatro meses por buen comportamiento, pero estaba bajo toque de queda y se le exigió que usara un monitor de tobillo durante el resto de su condena.

Boy George, en 2016. / Art Streiber/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

No es la primera vez que tiene problemas con la justicia. Antes de ser encarcelado, George fue sentenciado a servicio comunitario en 2006 después de que la policía encontrara cocaína en su casa en Nueva York. También fue detenido en 1986 por posesión de drogas. La estrella, que anteriormente se había sincerado sobre sus luchas con la adicción a las drogas, dijo que ve sus errores como "lecciones de vida" y que estar sobrio ha transformado su vida.

George explicó: "Siempre he tenido un error en mi, pero está bien. En cuanto a los problemas que tuve en 2006 y 2009, por supuesto, son cosas de las que no estoy orgulloso. Sin embargo, al mismo tiempo me recuerdan que no me había desprendido de esa actitud nihilista del pasado, ni querría hacerlo nunca. Y cada error es una lección de vida".