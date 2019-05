Después de ‘Bohemian Rhapsody’ y ‘Rocketman’, Boy George será el próximo protagonista de un biopic musical

Después del éxito de Bohemian Rhapsody, la historia de Queen y su vocalista, Freddie Mercury, y el estreno de Rocketman, sobre la vida de Elton John, llegará al cine la biografía de otra famosa estrella británica.

Esta vez será el turno de Boy George, que próximamente verá su vida en la gran pantalla. Y ya sabemos los primeros nombres detrás de esta producción. Como director y guionista, se ha confirmado a Sacha Gervasi, que recientemente ha estrenado la película de HBO ‘Mi cena con Hervé’, sobre la vida del actor Hervé Villechaize, uno de los actores enanos más famoso del mundo, interpretado por Peter Dinklage. En la producción, se ha confirmado la figura de Kevin King Templeton, detrás de la quinta entrega de la franquicia de Rambo.

“No hay un cineasta mejor preparado que Sacha Gervasi para contar la historia confesional de George con la irreverencia y la emoción que merece”, declaró en un comunicado el presidente de MGM, la productora detrás del proyecto. “No podríamos estar más emocionados de trabajar con ambos para llevar este relato increíblemente honesto y tremendamente entretenido a las audiencias de todo el mundo”, continúa.

Una vida polémica

La cinta contará la historia de George Alan O’Dowd, nombre real de Boy George, y su camino para convertirse en el líder de la banda inglesa Culture Club, con la que logró fama y reconocimiento, junto a éxitos como ‘Do You Really Want to Hurt Me?’ o 'Karma Chameleon'. Una banda que conjugó muy bien distintos estilos como el pop soul, la new wave y el reggae.

Su vida no ha estado exenta de polémicas: Boy George también luchó contra una fuerte adicción a la heroína, fue arrestado por posesión en 1986 y perdió a un amigo por una sobredosis en su propia casa. Como solista, Boy George publicó varios discos, y tuvo éxito con temas como The Crying Game de la película que lleva el mismo nombre.

Culture Club - 'Karma Chameleon'

La película de Boy George incluirá su educación en una familia irlandesa de clase trabajadora y su estallido como estrella de la música como voz y líder andrógino de la banda Culture Club. A lo largo de su carrera, Boy George ha vendido más de 100 millones de singles y más de 50 millones de álbumes como intérprete y compositor, además de ser autor de dos autobiografías.

Este proyecto de MGM se suma a otro del mismo corte: la cinta biográfica de Aretha Franklin, que será protagonizada por Jennifer Hudson. Otra estrella de la música que prepara su llegada a la gran pantalla es David Bowie, cuya película bajo el título Stardust, retratará al artista en su primera visita a Estados Unidos, y la creación del famoso personaje Ziggy Stardust. En el rol del Duque blanco estará el actor Johnny Flynn, y la producción del file comenzará a mediados de este año.