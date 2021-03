El día que U2 sorprendió a Shakira cantando una de sus canciones en concierto

No sería nada novedoso afirmar que existe una larga lista de artistas a los que les encantaría colaborar con U2. Trabajar con una banda con una trayectoria de cuatro décadas y tantos himnos creados y estadios abarrotados en sus conciertos es el sueño de cualquier profesional de la música. La colombiana Shakira es una de ellas, en varias ocasiones ha mostrado su deseo de cantar con los irlandeses liderados por U2.

A día de hoy esta colaboración no se ha producido, pero a través de sus redes sociales hemos podido comprobar que la banda conoce la música de Shakira e incluso se atreve a interpretar una de sus canciones más conocidas en uno de sus conciertos más multitudinarios. En su Instagram, la colombiana presume de que Bono cantó uno de sus temas, su primer éxito en inglés: Whenever Wherever, incluida en su tercer álbum de estudio, Servicio de lavandería (2001).

"¡Cuando uno de tus ídolos musicales hace una versión de tu canción!", escribe Shakira en el pie del vídeo, en el que se la puede ver contemplando la actuación de U2. La versión corresponde a uno de los conciertos que la banda ofreció en Bogotá durante el The Joshua Tree Tour.

Uno de los grandes aciertos de los irlandeses es empaparse de la cultura de todos los países que visitan, y dejar pequeñas referencias a su cultura y música populares para que los asistentes se sientan identificados y satisfechos. Y claro, en Colombia, no deberían faltar referencias a una se sus grandes embajadoras como es Shakira.

Se trata de una pequeña parte del estribillo de la canción, pero suficiente para que los fans de Shakira puedan identificar de qué tema se trata. Whenever Wherever alcanzó el puesto número 6 en la lista de Billboard y se convirtió en su primer sencillo en llegar tan alto en esa lista. Además, lo más importante es que le abrió camino en el mercado anglosajón y ha vendido cerca de nueve millones de copias en todo el mundo.