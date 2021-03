Así reacciona Pablo López cuando le preguntan por su supuesta relación con Sara Carbonero

La ruptura de Sara Carbonero e Íker Casillas va a ser uno de los acontecimientos del 2021 para el papel 'couché' (o cuché, para que no se enfade la RAE). Y como siempre sucede en estos casos de VIPs separados, la prensa rosa no ha tardado en sacar la artillería para intentar volver a emparejarles. A Pablo López le ha tocado pasar un mal rato ante los micrófonos hablando sobre los rumores de su supuesta relación con Sara.

"No, no, no sé nada. ¡Pero si no nos conocemos!" se cachondeaba el solista malagueño mientras algunxs reporterxs le recordaban que ella había confesado que le encantaba su música. "Eso es maravilloso. Agradecido, pero voy a cerrar que me da vergüenza" se oyó decir al intérprete para Europa Press.

El comunicado oficial de la separación de Sara Carbonero e Íker Casillas llegó solo dos días después de la portada de Lecturas que adelantó la noticia. En esa declaración pedían "que por favor se respete nuestra intimidad en este momento de cambio. Estas serán las únicas palabras públicas que realizaremos en el presente y en el futuro. Muchas gracias por vuestra comprensión".

Sin embargo no parece que las preguntas en torno a la ruptura de una de las parejas de moda vayan a cesar tanto por su parte como por la de él. Porque también han aparecido varias publicaciones en diferentes medios que hablan de terceras personas, presuntas infidelidades y mujeres que tendrían algo que decir sobre el ex guardameta del Real Madrid.

Pero como ha dejado claro Pablo López, en la gran mayoría de casos se trata de rumores que tienen un recorrido muy corto aunque siguen alimentando a la bestia. Al fin y al cabo han sido 11 años de una bonita historia de amor que comenzó en 2010 y que nos dejó uno de los momentos televisivos más sonados de nuestro país.

Así fue la cronología de la pareja Carbonero-Casillas.