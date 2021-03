Sara Carbonero e Íker Casillas se separan según Lecturas

Sara Carbonero e Íker Casillas se separan. Ese es el titular que lleva hoy en portada la revista Lecturas. Tras 11 años de relación y con dos hijos en común ya lo habrían comunicado a su familia y amigos.

No es la primera vez que los rumores de crisis matrimonial acompañan a esta pareja que comenzó su relación pública con un sonadísimo beso delante de las cámaras cuando España ganó la final de la Copa del Mundo en Sudáfrica en 2010.

Durante todos estos años han formado una pareja muy querida por el público español. El tandem Carbonero - Casillas ha sido capaz de formar una familia con dos hijos que son lo más importante para ellos. Ella dejó su trabajo en España para seguir los pasos de su marido en Portugal donde la vida les tenía reservadas dos duras pruebas: un infarto, él, y un cáncer, ella.

Una situación que erosionó a la pareja porque como el propio Casillas reconoció a Semana "he estado de un lado para otro e igual no he estado lo que tendría que haber estado al lado de Sara". En la última recaída de la presentadora y periodista sí que pudimos ver al guardameta junto a su mujer sin separarse ni un momento de ella.

En los últimos meses las voces que hablaban de ruptura y separación eran cada vez más pronunciados. En Sálvame se explicó que su regreso del país luso había sido por separado. Una información que parece confirmar ahora Lecturas.

Según la revista, tanto Sara Carbonero como Íker Casillas llevarían ya un tiempo viviendo separados, con cuentas bancarias separadas y sin propiedades compartidas. Después de pasar las Navidades por separado, la decisión se habría comunicado a su entorno más cercano.

Ambos están centrados en su trabajo. Ella en Radio Marca y él en el Real Madrid. Lo que es evidente es que hace muchos meses que no comparten ninguna foto juntos en sus redes. Nunca han hablado demasiado de su relación matrimonial y no sabremos si en este momento harán desmentido o confirmación de la última portada que pone fin a su historia de amor.