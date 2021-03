Demi Lovato confirma colaboración con Ariana Grande llamada ‘Met Him Last Night’

Demi Lovato está inmersa en la preparación de su nuevo álbum. La exestrella Disney lleva meses trabajando en nueva música que muy pronto podrán escuchar sus fans. Y es que la estrella ha comunicado que el próximo 2 de abril lanzará su séptimo álbum de estudio: Dancing with de devil: The art of starting over.

Una de las canciones que estarán en este disco es una colaboración con la mismísima Ariana Grande. Las dos artistas habían manifestado que querían trabajar juntas en varias entrevistas. Además, el pasado 8 de marzo, las dos cantantes compartieron el mismo post donde se veía la mezcla de una canción en una pantalla. “El fondo de un tema para un amigo”, escribió Ariana junto a la imagen.

Ahora, en una entrevista para el medio Paper Magazine, Demi Lovato ha confirmado esta colaboración. ¡No solo hecho! También ha revelado el nombre de la canción. Se llamará Met Him Last Night y pondrá de manifiesto la potencia de las voces de las dos artistas. Tendrá un mensaje de empoderamiento femenino y sororidad.

Un disco muy personal

Además, Demi Lovato ha revelado nuevos datos sobre este nuevo disco que será complementario al documental que este mismo martes, 23 de marzo, se estrena en Youtube y donde hablará por primera vez sobre aquella sobredosis de 2018 que casi acaba con su vida

“Aunque técnicamente no es la banda sonora del documental, en cierta manera lo es. Si se sigue en orden la lista de canciones, van a ver la forma en que mi vida ha transcurrido en el último año”, ha asegurado la cantante.

El álbum, tal y como recoge el medio citado, apostará tanto por baladas en las que narrará los días más oscuros de su vida, hasta música más movida en la que contará cómo se fue recuperando. Una forma autobiográfica de contar su historia que podrá ayudar a hablar sobre este tema.

También toca otros temas como su trastorno alimenticio en un tema que se llama Melon Cake y la relación complicada que tuvo con su padre biológico que murió en 2013 en Butterfly. En este álbum, Demi también dedica algunas letras a la población queer en canciones como The Kind of Lover.

Tendremos que esperar hasta el próximo 2 de abril para poder escuchar el tema completo.