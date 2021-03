Chayo Mohedano se posiciona junto a su prima Rocío Carrasco y comparte un mensaje muy significativo

Ha tardado 25 años en hablar, pero se ha despachado a gusto. Rocío Carrasco ha provocado todo un terremoto emocional con la docu serie que ha comenzado a emitir Telecinco. Su versión de la historia que deja a David Flores como un manipulador y maltratador que, de momento, ha provocado su despido de la cadena.

En esta historia que tiene al país conmocionado, raro es el que no se ha posicionado ya de un lado u otro de la pareja. Ahora, se dibuja a David Flores como el malo de la película y a ella como la víctima. Y los testimonios se suceden.

Una de las últimas en pronunciarse públicamente ha sido Chayo Mohedano, la hija de Amador Mohedano y Rosa Benito y prima de Rocío que, claramente, se ha puesto de lado de ella. Ha compartido una foto en redes en la que podemos verlas a ambos en los tiempos en los que compartían risas y buenos momentos.

“Aprendamos y no juzguemos sin saber. No al maltrato en ninguna de sus formas. #niunamas #todomiapoyo #noalmaltrato #paz #vida #actitud”. Este es el mensaje que compartía junto a la imagen. Un claro posicionamiento contra el maltrato del que se acusa ahora al ex marido de Rocío Carrasco.

División de opiniones

Una publicación que ha dividido a sus seguidores. Por un lado, recibía aplausos por su apoyo a la familia. “❤️👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾”, aplaudía Luis Rollán. Algo que se repetía con Falete: “👏👏👏👏👏👏🙌❤️”. Muchos de sus seguidores le mandaban mensajes de ánimo.

“Ole tu di que si es tu prima y ante todo una mujer maltratada...cuantas habrá que se callen la boca y sigen aguantando a sus maltratadores un besazo pa las dos😍🙌”.

“Rosario este mensaje me ha emocionado 😍❤️”.

“Bien dicho, me alegro que la apoyes!!!. 👏”.

“ME GUSTA QUE TE MOJES ERES GRANDE #YO SILACREO”.

Pero no todos han sido tan benévolos con este apoyo público, algunos lo han criticado y han visto otras intenciones en esta muestra de solidaridad con su prima.