‘El Debate de las Tentaciones’ mostró el engaño de Rubén a Lara que le hizo dudar de Hugo

Las hogueras en las que los solteros y solteras se convirtieron en protagonistas y tuvieron su momento de gloria cuando se enfrentaron a los novios y novias dio más juego del que habíamos pensado en un primer momento. Las situaciones de tensión que se vivieron en el último programa de La isla de las tentaciones provocaron algunos comportamientos inesperados como cuando Lara tuvo que escuchar que Hugo no la había echado de menos, según Susan. Y no fue la única mentira que le han contado.

'El Debate de las tentaciones' mostró imágenes inéditas de la tercera edición, justo antes de que todos veamos las hogueras finales de Diego y Lola, Hugo y Lara, Marina y Jesús y Claudia y Raúl.

Además, el programa dejó ver parte de la hoguera de las chicas que no habíamos visto y las reacciones tanto de ellas como de los solteros cuando llegaron a las villas a explicarse cómo habían sido los enfrentamientos con los novios.

Uno de los que más se enorgullecía del encuentro fue Rubén, que explicó a Lara cómo le había preguntado a Hugo si hacía feliz a su novia. Algo que ocurrió, así como que también le preguntó si le echaba de menos Lara y si se lo estaba pasando bien.

Una gran mentira

Sin embargo, el tentador respondió algo que no era verdad: "Noté que cuando le dije que te lo estabas pasando muy bien a él no le gustó. Como que no le hacía gracia que estuvieras bien". A lo que añadió que se había llevado "una gran decepción con tu novio porque me hizo preguntas absurdas y cuando le miraba fijamente se ponía nervioso"

Al escucharlo, Lara cambió el gesto y confesó que no le gustaba la actitud de Hugo: "Cuando tuve problemas de verdad me hundió más. Sé que mi mayor fallo fue haberle perdonado eso". Después, cuando estuvo a solas frente a la cámara aseguró que "aún estaba enamorada, aunque no ilusionada".