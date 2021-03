La isla de las tentaciones no para de dejar filtraciones y todo tipo de spoilers a lo largo de su tercera edición, incluso cuando apenas quedan unos días para descubrir en la hoguera final si los concursantes se irán del reality juntos, en solitario o en compañía de un nuevo amor.

Después del controvertido vídeo que adelantaría que el romance entre Marina e Isaac cruzaría la línea entro de la villa, así como el de Lola y su acercamiento con Carlos, el tentador que también ha protagonizado su propia polémica por estar relacionado con un delito sexual, ahora ha sido la propia leonesa la que ha desvelado su situación sentimental tras su paso por La isla de las tentaciones.

Saltándose por completo las normas del programa, Lola ha compartido en sus stories de Instagram una foto junto a un chico que ha resultado ser su nuevo novio, con quien lleva saliendo ya, nada más y nada menos que, ¡medio año! "6 meses a tu lado. Aunque nadie lo sepa, aunque no podamos gritarlo a los cuatro vientos. No me importa, tú y yo sabemos lo que hay. Te amo muchísimo mi amor", escribía la exnovia de Diego junto a la imagen a modo de declaración al chico que le ha conquistado, dejando muy claro que sus sentimientos por el cántabro fan de Vikingos ya es cosa del pasado. Una publicación que tan solo debía ir destinado a un pequeño y selecto grupo de “mejores amigos”, la función que tiene Instagram para que únicamente puedan disfrutar de las historias la selección de personas de confianza que tú elijas.

Sin embargo, en el caso concreto de Lola parece que tiene que revisar quién tiene acceso a su contenido de “mejores amigos”, ya que, la noticia de que la concursante ha rehecho su vida ha corrido como la pólvora. Ahora, tan solo falta por descubrir qué ha pasado finalmente con Horus, el perro que Diego y Lola tenían en común y que tanto protagonista ha abarcado en el reality.

¿Quién es el nuevo novio de Lola de 'La isla de las tentaciones 3'?

El joven que aparece al lado de Lola en la publicación en la que ha gritado su amor a los cuatro vientos se llama Iván Rubio y, lejos de ser un chico anónimo, se trata de un influencer en TikTok que atesora más de medio millón de seguidores en esta red social (@ivan27official). Además, el nuevo novio de la expareja de Diego no solo es conocido por su faceta de tiktoker, sino que, ¡también es futbolista! Juega en el CF Benidorm, por lo que, lo que aún se desconoce es si por el momento mantienen una relación a distancia o si alguno de los dos ha cambiado su lugar de residencia apostando por esta nueva relación.