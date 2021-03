Pilar Eyre comparte su malestar con las mujeres que no se creen el testimonio de Rocío Carrasco

La docuserie de Rocío Carrasco se ha convertido en el unitema de Mediaset y de media España en estas últimas horas y es que, tras ver los dos primeros episodios, se ha abierto un gran debate en torno al tratamiento informativo que se le ha dado a la historia de esta pareja. La audiencia está dividida entre los que apoyan el testimonio de la ex mujer de David Flores y los que no acaban de creerse sus llantos y critican el oportunismo de esta versión que ha tardado en dar 25 años.

Pilar Eyre es una de las que se ha posicionado de parte de la hija de Rocío Jurado. “No me caía bien, la veía como una persona altiva, muy distante y la verdad es que Antonio David me caía muy bien. Es un chico que siempre me preguntaba por mi hijo, una persona muy educada, muy afable y cuando se hablaba de los dos yo siempre decía, ‘yo no sé cómo es como marido, pero es un gran padre porque está con sus hijos’. Estáis hablando todo el rato de la prueba de los hijos, es lo que no entendemos, pues yo creo que Rocío ha hecho el supremo sacrificio que es renunciar a sus hijos. Para que sus hijos estén bien ha llegado a renunciar a ellos”, reflexionaba en Sálvame.

Impactada

La manera en la que Rocío se enfrentó a la entrevista a impactado a mucha gente, incluía la periodista. “Es la imagen de la desolación, la imagen de la tristeza, es un rostro que no se me olvidará nunca. Yo luego por la noche, lloré, me encontré mal, no pude dormir en toda la noche. Lo que pasó fue muy importante. La gente a lo mejor dice, el show, el espectáculo… a mí me parece fantástico que en el prime time, en la hora de más audiencia de televisión, se haya tratado este tema. Si hay una sola persona que gracias a este programa haya aprendido a ver lo que es una mujer que lo ha pasado tan mal como Rocío, los productores tienen que sentirse orgullosos”, aseguraba.

Carlota Corredera le recordaba que hay muchas mujeres que han mostrado su rechazo a este testimonio que opinan que ha sido fruto de una compensación económica. “La falta de sororidad me ha dejado impresionadísima porque incluso en el plató y los comentarios que hacen muchas personas no lo entiendo. La frase esa de, ‘yo como madre’, yo también soy madre, pero me niego a decirlo. Es como persona sensible, aunque no tengas hijos tienen la misma sensibilidad. Y el rostro de Rocío, lo que decía…, no es actriz, todo lo que explicaba era perfectamente creíble”.

Le llamó mucho la atención el dolor que transmitía su rostro. “Esos ataques de ansiedad, esa forma de respirar… he hablado con algún médico que me ha dicho que cuando revives ciertas situaciones las vuelves a revivir incluso con el cuerpo, es el mismo cuerpo el que rechaza esa situación y por eso tiene esos ataques de ansiedad. No entiendo cómo puede haber mujeres en las redes… yo he tenido que lanzar varios mensajes diciendo que me lo he creído”, admitía.

Reacciones

Y recalca que no entiende algunas de las reacciones que se han producido tras el visionado del testimonio de Rocío. “Todos esos mensajes que dicen ‘el dinerito, el dinerito…’. Evidentemente es una cadena privada y necesita ganar dinero, tiene unos accionistas. A mí lo que me importa es que en horario de máxima audiencia se ha hablado de este tema. Ha habido 10 millones de personas que lo han visto. Que se han movilizado a la sociedad, eso es lo importante. Dejemos las cosas accesorias como las uñas, o el pelo…”, pide.

Aunque reconoce que ella fue una de las primeras en bromear con el asunto antes de haber visto los episodios. “Yo misma, antes de empezar el programa y sentirme tan impactada como quedé, estuve haciendo bromas, ‘¿nos explicarán la razón de este peinado tan raro?’ o ‘no nos meterán ahora una telenovela turca aprovechando este momento’… estuve haciendo bromas”, confiesa.

Luego cambió radicalmente tras ver a Rocío. “Quedé tan impactada con este dolor en carne viva, nunca he visto un dolor de este calibre y me pasa como Belén, me siento en cierta forma cómplice de estas cosas porque yo no me la creía. Pensé que todo era distinto y no sabía que había una historia tan espantosa y que lleva tantos años, que para ella serán siglos, en esta situación con esta enfermedad mental tan grave que la llevó a intentar quitarse la vida el año pasado. ¿Cómo se puede rechazar esto y decir que esta persona miente, o que es una comedia? Me niego a pensar que hay personas que pueden pensar esto”, terminaba diciendo.

Está claro que esta historia tiene mucho recorrido todavía.