Toñi Moreno quiere ser amiga de Antonio Orozco tras hablar con él sobre la crianza de su hijo

Antonio Orozco se ha convertido en uno de los invitados más especiales de Un año de tu vida, el programa de entrevistas que conduce Toñi Moreno en Canal Sur. La presentadora ha caído rendida ante los encantos del cantante que ha sacado a relucir su lado más personal.

Entre muchas cosas han hablado de cómo ha sido para el catalán criar a su hijo Jan tras fallecer su madre hace ya unos años. “Tenemos quien nos quiera”, aseguraba Orozco dejando claro que ambos están muy bien rodeados. Y por eso, se siente, “muy agradecido a la vida”.

Criar a un hijo en esas circunstancias no es fácil, no sólo por hacer frente a la educación de un hijo como único responsable sino porque tiene que ayudarle a vivir sin su madre al lado. “Yo solo no hubiera sido capaz de construir lo que se está construyendo con ese niño. Tengo una red, que me he caído unas cuantas veces, pero nunca toco suelo”, aseguraba.

Está claro que ha cogido las riendas, aunque reconoce que no ha sido fácil. “Los últimos años han sido muy difíciles, he perdido a las dos personas más importantes de mi vida”.

Un auténtico flechazo

La sinceridad de Orozco ha conquistado a Toñi Moreno que siempre se ha caracterizado por la empatía que siente hacia sus invitados. Su cercanía a los invitados, hace que se implique mucho con sus historias. De ahí que no haya podido evitar asegurarle a Orozco que “es un usted un flechazo en toda regla. Me ha pasado con poca gente ...”.

La presentadora quiere que empiece a formar parte de su vida y que puedan acabar considerándose amigos. “Me hubiese gustado ir en ese barco donde navegó con su hijo a redescubrirse, o vivir el proceso de una de sus obras maestras. Me gustaría estar en su vida y ser su amiga. No pase como uno de esos trenes que solo pasan una vez”, escribía en sus redes.

Y es que tienen cosas en común, esa pasión e intensidad con la que se enfrentan a la vida o esa manera de afrontar la familia monoparental que representan ambos.