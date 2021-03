Lío con la gira de despedida de Extremoduro

Extremoduro iba a despedirse con una última gira por todo lo alto. La formación extremeña había agotado las localidades de más de una docena de directos repartidos por toda España. Pero la pandemia mundial tenía preparado otros planes para ellos. Robe Iniesta anunciaba hace unos días que la gira quedaba cancelada indefinidamente pero la situación está lejos de quedar resuelta.

El lío está servido después de que Iñaki Antón publicara un comunicado en la página del grupo Inconscientes en Facebook en el que se desmarcaba del mensaje oficial de la web de la banda de Plasencia. En esa banda están los otros tres miembros de Extremoduro.

En el comunicado de cancelación, Robe aseguraba que "dije que tocaríamos por cojones, pero ahora ya no estoy tan seguro. De momento, lo único seguro es que este año no va a poder ser. Ya hemos aplazado dos veces. Primero aplazamos al otoño de 2020 y luego a la primavera de 2021. No tiene sentido volver a poner fechas para 2022 sin tener la más mínima seguridad de que se vaya a poder hacer. No queda otra que adaptarse y hacer otro tipo de espectáculos más acorde con la situación que estamos atravesando. Y cuando todo se arregle, reprogramaremos la gira si es que para entonces todavía sigue teniendo algún sentido".

Iñaki Antón contestaba en estos términos: "Tras leer esta mañana el comunicado unilateral de Robe, del que no tenía ningún conocimiento y cuyos plurales en absoluto me conciernen, me veo en la obligación de transmitiros que mi decisión firme durante todo este tiempo ha sido realizar la Gira de Despedida de Extremoduro en cuanto sea posible y la Covid lo permita, ofreciendo fechas tantas veces como sea necesario y retrasándola cuanto haga falta siempre que nos veamos obligados por la situación sanitaria. Seguiré intentando que así sea; creo que os lo debemos. Hasta pronto. Iñaki".

Miles de seguidores de Extremoduro se encuentran en la más absoluta incredulidad. En diciembre de 2019, la formación ya dejó claro que la sintonía entre sus miembros había dejado de ser la idónea. Ahora parece que la gira de despedida ni siquiera consigue ponerles de acuerdo.

A todo ello hay que sumar que Robe Iniesta ya protestó en varias ocasiones por la actitud de Live Nation sobre su política de devolución de las entradas tras retrasarse las fechas originales. En aquel momento el vocalista y compositor de Extremoduro ya denunció que había tenido que llamar al orden a la compañia de ticketing y conciertos. La situación no ha cambiado y de hecho ahora la empresa se encuentra con dos opiniones distintas entre los miembros del grupo sobre los conciertos pospuestos / cancelados.

Tras 32 años de carrera y con once trabajos en el mercado, el grupo placentino podría quedarse sin su adiós delante del público.