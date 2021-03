El vídeo de Miley Cyrus cantando a capela que ha enamorado a Laura Escanes: “Piel de gallina”

A finales de 2020, Miley Cyrus lanzó Plastic Hearts, su séptimo álbum de estudio. La estrella musical sorprendió con un sonido que recuperaba aquella esencia del glam rock que sonaba en los noventa y que hicieron mella en toda una generación. El álbum se ganó el favor de la crítica, que aplaudieron la decisión de Miley de moverse hacia esta nueva dirección más rockera.

Sus fans, por supuesto, quedaron prendados de las canciones que componen el álbum. Una de las favoritas de sus seguidores es Angels Like You. Se trata de una preciosa balada donde la voz rasgada de Miley coge todo el protagonismo en el estribillo.

Eso sí, el increíble poder vocal de la estrella no se puede apreciar bien en la mezcla final. Por suerte, gracias a un vídeo que ha compartido la artista donde aparece cantando el tema a capela en un ensayo, podemos apreciar lo complicado que es realmente interpretar ese estribillo.

wear a mask i wanna see miley cyrus perform plastic hearts live on tour pic.twitter.com/Y4yyR9BeVh — Hannah Montana (@OCHannahMontana) March 22, 2021

En las imágenes vemos a la ex chica Disney ensayando Angels Like You. En una habitación vacía, una Miley vestida totalmente casual, sorprende a sus propia coach vocal que le felicita cuando atina en todas las notas. Y es que la cantante tiene una gran voz y esta es la prueba de ello.

Laura Escanes, enamorada de Miley

Laura Escanes es una gran admiradora del talento de Miley, tal y como hemos podido saber gracias a un tuit que ha compartido. La modelo, al igual que miles de fans de la cantante, se ha quedado prendada de su voz interpretando Angels Like You a capela. ¡Y no es para menos!

Brutal piel de gallina me he enamorado https://t.co/eYcRFD44uD — Laura Escanes (@LauraEscanes) March 23, 2021

“Brutal piel de gallina me he enamorado”, ha escrito Escanes junto al vídeo. Y es que parece que la famosa española tiene este temazo en su lista de reproducción.

De hecho, algunos de los seguidores de Laura le han recomendado que escuche el álbum de Miley si todavía no lo ha hecho. Esperemos que siga su recomendación.