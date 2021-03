Así están los chicos de New Kids on the Block 30 años después

No sería del todo acertado decir que New Kids on the Block fue la primera boyband de la historia. Antes de ellos, los Jackson 5 y los Beach Boys triunfaron entre los 60 y los 70 como las primeras bandas formadas por integrantes masculinos. Sin embargo, también es cierto que los New Kids fueron pioneros en crear el llamado fenómeno de masas, en consolidarse como ídolos de miles de adolescentes a lo largo y ancho del mundo.

La banda nació en Boston y gozó de un enorme éxito en los 80, y fue una de las primeras que llegó a nuestro país. Llegaron a vender más de 280 millones de copias en todo el mundo y fueron los primeros en crear un camino de éxito que luego recorrerían muchas otras, como Take That, Nsync o los Backstreet Boys.

En 2019, los chicos de la boyband recordaron una fecha muy importante para ellos. Reaparecieron como NKOTB y celebraron el 30º aniversario del lanzamiento de Hangin' Tough, el que fue su segundo álbum y el que disparó la carrera de los chicos, que se convirtieron en grandes estrellas. Lo hicieron incluyendo el tema Boys in the band, una nueva canción con la que demostraron que quizá ya no son esos adolescentes que volvían locos a sus fans, pero que mantenían ese buen humor que siempre los ha caracterizado.

Los New Kids llegaron a encabezar las listas de los artistas mejor pagados a principios de 1990, junto a otros tan grandes como Michael Jackson o Madonna. En 1994 lanzaron el séptimo álbum de estudio, sin saber que sería el último de esa primera etapa tan importante para ellos. En este Face the Music mostraron un sonido mucho más adulto de lo habitual, pero no llegaron a tener el mismo éxito que en el pasado. Ese mismo año, durante la gira de presentación del álbum, Jonathan King anunció que dejaba el grupo después de sufrir varios ataques de pánico en el escenario.

Tras esta ruptura, los cinco integrantes de la banda comenzaron a centrarse en su vida privada y emprendieron caminos separados. Jonathan King se mudó a un rancho y se dedicó a la vida de campo. Su hermano Jordan inició una carrera en solitario, sin demasiado éxito, y lanzó algunos álbumes como solista desde 1999. Joey McIntyre también quiso seguir probando suerte en la música mientras participaba como actor en la serie de televisión Boston Public y en el reality show Dancing with the stars. Danny Wood montó una discográfica en su Boston natal para producir a otros artistas, y Donnie Wahlberg se dedicó a la interpretación y participó en películas como El sexto sentido o Saw II.

Cuando han pasado ya más de 30 años desde la formación de New Kids on the Block, así han cambiado sus componentes.

1. Jonathan Knight

Jonathan Knight en 1988 y en 2009. / Barry King/WireImage

2. Jordan Knight

Jordan Knight en 1989 y en 2019. / Barry King/WireImage

3. Donnie Walhberg

Donnie Walhberg en 1970 y en 2005. / J. Vespa/WireImage

4. Joey McIntyre

Joey McIntyre en 1989 y en 2019. / Robin Platzer/IMAGES/Getty Images

5. Danny Wood