9 claves sobre Harry Styles, de sus canciones a sus parejas pasando por los Grammy

Cualquiera que esté mínimamente enterado de las novedades dentro de la escena de la música conoce el nombre de Harry Styles. Y es que el británico se ha convertido en uno de los mayores referentes del pop a nivel internacional. Aunque también en una promesa del glam rock y del soft rock.

Pero, ¿quién es Harry Styles? Te presentamos algunos de los datos que te acercan más a su faceta profesional y personal. Ésta es parte de su biografía:

Su edad

Harry Styles nació el 1 de febrero de 1994 en Holmes Chapel, Cheshire (Reino Unido). En 2021 ha cumplido 27 años.

Los inicios de Harry Styles en la música

El británico estudió en la Holmes Chapel Comprehensive School. Allí formó la banda White Eskimo junto a varios amigos. En 2009 decidieron presentarse a Batalla de Bandas, una competición de la que resultaron los ganadores. Pero un año más tarde, Styles se presentó a las audiciones de The X Factor, el programa que acabaría uniéndole a One Direction y con el que daría su salto a la fama.

¿Quién es el verdadero padre de Harry Styles?

Ésta es una de las preguntas que más se leen en Internet acerca de la vida de nuestro protagonista. Harry es hijo de Anne Cox y Desmond Styles. Ambos se divorcieron cuando él solo tenía siete años. Además, Harry es hermano de Gemma Styles, que tiene tres años más. Desmond es director de HS Consulting.

Las canciones más importantes de Harry Styles y One Direction

El artista cuenta con una carrera envidiable. Desde que One Direction nació en 2010, son varias los temas que han marcado su trayectoria. Entre ellas, las que más han sonado son What Makes You Beautiful, Best Song Ever, Story Of My Life, Steal My Girl, Night Changes, Kiss You, One Thing y Little Things.

Pero después del lanzamiento del álbum Made in the AM en 2015, la banda se disolvió temporalmente, lo que animó a sus integrantes a lanzar sus proyectos en solitario. Harry Styles no iba a ser menos. Anunció el estreno de su primer sencillo Sign Of The Times para abril de 2017. Hasta el día de hoy, ha estado inundándonos de temas que se han colado en las listas de éxitos.

Las canciones que más han sonado en la trayectoria de Harry Styles son:

What Makes You Beautiful

Best Song Ever

Story Of My Life

Steal My Girl

Night Changes

Kiss You

One Thing

Little Things

Sign Ot The Times

Kiwi

Watermelon Sugar

Golden

Adore You

Treat People With Kidness

¿Cuál es el signo de Harry Styles?

Como mencionamos en líneas anteriores, Harry nació el 1 de febrero, por lo que su signo del zodiaco es Acuario.

¿Cómo se llaman las fans de Harry Styles?

Desde que nuestro protagonista se embarcó en su carrera en solitario, sus fans carecen de un nombre. Anteriormente, eran los directioners los que seguían su música. ¿Cómo deberían llamarse los seguidores del británico? ¿Stylers? ¿Stylists?

Las parejas de Harry Styles

El ámbito amoroso del intérprete de Watermelon Sugar está protagonizado por varias celebridades. Caroline Flack, expresentadora de The X Factor, Taylor Swift, Kendall Jenner y Camille Rowe, entre otros. La más actual es Olivia Wilde, la actriz, directora y productora estadounidense, a la que conoció durante el rodaje de Don't Worry Darling.

¿Cuánto dinero tiene Harry Styles?

Ésta es otra de las preguntas que más se buscan en Internet. Según informa El País, un informe de The Sun asegura que el británico ha acumulado 50 millones de libras en sus tres años como solista. Cuenta supuestamente con una fortuna de 75 mllones de euros en 2020.

Su paso por los GRAMMYs

Harry Styles no solo ha actuado en la gala que la Academia celebra cada año. El británico fue nominado en 2021 a Mejor Álbum Pop Vocal, Mejor Interpretación Solo Vocal y Mejor Videoclip. Se hizo con el galardón a Mejor Interpretación Solo Vocal. ¡Su éxito es imparable!

Conoce más acerca de Harry Styles aquí.