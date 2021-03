Las mejores canciones de Coldplay: de 'Yellow' a 'Viva la vida' y mucho más

La banda británica de pop y rock alternativo Coldplay es una de nuestras favoritas. Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion han sido los encargados de dar forma a algunas de las canciones más románticas que nos han acompañado en los últimos años. Desde The Scientist hasta A head full of dreams pasando por Yellow el grupo londinense no ha dejado de publicar música romántica y emotiva desde su creación, allá por 1996.

Pero ¿cuáles son las mejores canciones de la banda?

Responder a esta pregunta no es nada fácil, pero vamos a intentarlo haciendo una pequeña selección. Avisamos de que es totalmente subjetiva.

1. Yellow, Coldplay - 2000

Esta canción del año 2000 es todo un himno para los amantes de Coldplay. Yellow, que traducido literalmente significa "amarillo" pero que en una de sus acepciones en inglés que refiere a la cobardía o los cobardes, formó parte del primer disco de los londinenses, Parachutes. Con ella la banda alcanzó su primer éxito a nivel mundial y sin duda, cambió su destino.

2. Viva la vida, Coldplay - 2008

Con el cuarto álbum de estudio de Coldplay llegó Viva la Vida, una canción que se llevó el Grammy a 'Mejor Canción' en 2009 y de la que desde 2008 hasta la actualidad se han hecho más de 30 versiones. Es todo un himno con el que se han atrevido artistas como Taylor Swift, Lady Gaga e incluso One Direction.

3. Don't panic, Coldplay - 2000

Don't panic, la segunda versión de un tema anterior llamado Panic, también se pudo encontrar en el álbum Parachutes que los británicos publicaron en el año 2000. Rápidamente este tema se convirtió en uno de los favoritos del público de dicho álbum y lo sigue siendo hasta el momento.

4. Trouble, Cloldplay - 2000

Otra de las mejores canciones de Coldplay está también en Parachutes. El que fue lanzado como tercer sencillo del álbum no obtuvo tantos éxitos en ese momento como Yellow, sin embargo, la prensa la consideró también como una de las mejores canciones del disco y así ha pasado a la historia.

5. The Scientist, Coldplay - 2002

Con el segundo disco de los británicos llegó The Scientist. Esta balada escrita por Chris Martin es capaz de conquistar a cualquiera desde sus primeros acordes y así lo dejaron ver los críticos musicales en su momento. ¡Y con cuánta razón!

6. Fix You, Coldplay - 2005

En 2005 el grupo lanzó Fix You, una canción escrita por todos sus miembros y con la que les llovieron las buenas críticas. Sobre ella, se ha llegado a escuchar que fue escrita para Gwyneth Palthow, la mujer de Chris Martin en ese momento, después de que falleciese su padre.

7. In My Place, Coldplay - 2002

Al igual que sucedió años después con Fix You, In my place fue escrita de forma colaborativa por toda la banda. Con esta canción, Coldplay se llevó el premio Grammy a mejor actuación o un dio o grupo con vocalista en la 45ª edición de estos galardones. ¡Y no nos extraña!

8. Shiver, Coldplay - 2000

Dentro de Parachutes también pudimos encontrar Shiver, una canción que el propio Chris Martin admitió haber escrito para una mujer y sobre lo que posteriormente se especuló mucho.

9. Politik, Coldplay -2002

También de 2002 es Politik. Esta canción, escrita a ocho manos, no se consideró como sencillo por parte de la banda. Sin embargo, es una de las favoritas de los seguidores y una de las que más han tocado en concierto.

10. Clocks, Coldplay - 2002

No podía faltar Clocks en esta lista. Esta canción fue compuesta por toda la banda para su segundo álbum de estudio, A rush of blood to the head. Con ella Colpdlay ganó el premio a 'Grabación del Año' en los Grammy. ¡Merecidísimo!

11. Adventure of a lifetime, Coldplay - 2015

Adventure of a lifetime fue el primer sencillo del séptimo álbum de estudio de Coldplay, A head full of dreams. ¡Sin duda, el video no tiene desperdicio!

12. A head full of dreams, Coldplay - 2015

A finales de 2015 Coldplay lanzó el disco homónimo de esta canción grabada en 2014. A head full of dreams era la primera pista del disco y su ritmo no decepcionó entonces a los fans ni tampoco lo hace ahora. Es una imprescindible.

13. A sky full of the stars, Coldplay - 2014

Para cerrar esta selección proponemos A sky full of the stars, una canción muy fiestera de 2014 que en 2020 volvió a la vida de la mano del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su última campaña electoral.