La hoguera final de Claudia y Raúl tiene el desenlace que muchos esperaban, no exento de lágrimas

De las cuatro parejas que quedaban en La isla de las tentaciones 3 había una que generaba más dudas que el resto respecto a la final. Si teníamos claro que Lola y Diego y Marina y Jesús ya no tenían mucho futuro, quedaban en el aire las otras dos parejas. Parecía claro que Hugo y Lara saldrían juntos y con una relación reforzada, pero, ¿qué pasaría con Raúl y Claudia?

Ya lo hemos visto en la hoguera final a la que Claudia llegó sonriendo para tranquilidad de su chico que se fundió en un gran abrazo con ella una vez se reencontraron. “Me la quiero llevar ya de aquí y comérmela a besos y no soltarla”, aseguraba él.

Ella quiso ser sincero que admitió que “tenía dudas, no de lo que te quiero, lo tengo clarísimo, que te amo, siempre lo he dicho. Pero tenía dudas de si íbamos a estar discutiendo como siempre o si ibas a querer venir conmigo a lo que yo aspiro”.

“Te voy a acompañar en todo y tú a mí, porque somos un equipo”, le decía Raúl, aunque no todo fue tan idílico porque había cosas de las que hablar y reproches que hacerse. Claudia admitió que de no haber estado con Raúl se habría liado con Toni. En la hoguera dejó claro que fuera quería seguir teniéndole como amigo.

Hay imágenes para ellos

Ya juntos tuvieron que enfrentarse a las imágenes que evidenciaban el acercamiento cada vez más intenso entre Claudia y Raúl. Ella reconoció que si Raúl hubiese hecho lo mismo que ella se hubiera vuelto loca viendo las imágenes.

Quedó claro que todo lo que había pasado en la isla no había sido fruto de la venganza sino de unos sentimientos y una conexión que no esperaba encontrar con nadie pero que ocurrió.

Claudia expuso todas las cuestiones que no le gustan de su relación y que le gustaría que cambiaran para que las cosas entre ellos mejoraran.

El desenlace

“Claudia, ¿te crees a este Raúl tan asertivo que te dice que sí a todo?”, le preguntaba Sandra Barneda. “Yo me creo a Raúl ahora mismo y me sorprende. Te veo como más maduro, con la mente más abierta a lo que te digo. Siento que me estás escuchando y me estás entendiendo y es lo que yo necesitaba”, explicó.

Ella es la que más dudas tenía sobre el desenlace en la hoguera: “Llegué aquí con mucho miedo porque sentía que no estaba segura de nada, pero cuando te vi y te abracé es cuando sentí todo de golpe y de verdad que te quiero un montón y ver que de verdad vamos a poder construir algo, o intentarlo, no sé qué pasará fuera tampoco y poder hablar contigo como lo estamos haciendo. Estar contigo me encanta”.

Raúl lo tenía un poco más claro y no dudó en abrir su corazón. “Para mí era clave que vinieras sonriendo porque sabía que con eso me vale, te conozco mucho, y eres el amor de mi vida y quiero que estemos juntos hasta que seamos viejitos. Te amo con locura”, le dijo a su chica.

“Solo me quiero ir con Claudia”, dijo tajante cuando Sandra le preguntó cómo quería abandonar la isla. “A pesar de todas las dudas que he tenido en estos días también pensaba que estaba en una burbuja y sabía que allí me iba a dar cuenta tanto de si sí o de si no y vi un cambio en el aspecto que estaba insegura y me encantaría que fuera lo apliquemos los dos. Te quiero un montón y eso era lo único que me faltaba y si lo completamos para mí la relación sería perfecta”, dijo, por su parte Claudia.

Y, de momento, esta pareja decidió abandonar la isla como pareja. En El reencuentro: 6 meses después, veremos cómo han quedado las cosas entre ellos una vez de vuelta a España.