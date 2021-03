Las dudas sobre la continuidad de Jordi Cruz y Samantha en Masterchef, en el foco

Sabemos que el arte de la rumorología es uno de los más extendidos en el siempre polémico universo de las redes sociales. Los bulos campan a sus anchas por Instagram y Facebook; Twitter es el elemento perfecto para provocarle a alguien un ataque de rabia o una crisis de pánico. Ningún famoso ni famosa está exento de formar parte del juego de las mentiras y los rumores, así que no nos extraña que a veces hasta los jueces de Masterchef sean los centros de la diana.

Precisamente han sido dos de sus protagonistas, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, los que han sido puestos en duda en las últimas semanas. Varios rumores apuntaban a que ella no continuaría en Masterchef después de unos polémicos comentarios supuestamente homófobos que hizo en su cuenta de Instagram y por los que tuvo que pedir perdón.

Como la gente no vio a la chef en el primer avance promocional del programa –aquel que se emitió durante la retransmisión de los Goya–, las teorías fabuladoras brotaron a la mañana siguiente. ¡Samantha no estará en Masterchef!, se leía en algunos titulares sensacionalistas. Pero unos días después, tras ver los nuevos spots publicitarios del talent culinario, nos dimos cuenta de que la no continuidad de Samantha era una falacia. Sí que estará. La hemos visto sonriente y muy activa en las cocinas del programa de RTVE.

"Sabemos que este año ha sido más complicado que nunca y quizás por ello hemos recibido más del doble de solicitudes que el año pasado"#MasterChef 9

MUY PRONTO



MUY PRONTO



— MasterChef (@MasterChef_es) March 6, 2021

¿Y qué pasa con Jordi Cruz?

Otro sobre cuyos hombros ha caído el peso de la rumorología es Jordi Cruz. Se ha especulado sobre que el chef más estricto de MasterChef, aquel que provoca tantos suspiros de cariño y complicidad como resoplidos de rabia y odio (y que nos entregó momentos emblemáticos como el rapapolvo del león come gamba), no continuaría en las cocinas del programa. Las razones de este bulo no quedan del todo claras, pero más allá de eso podemos confirmar que sí estará en la novena edición del reality, cuya fecha de estreno aún no ha sido publicada.

En este caso ha sido el propio Jordi Cruz, que ya atesora cinco estrellas Michelín, el que ha salido a desmentir el bulo en uno de sus vídeos de recetas que sube semanalmente en su Instagram. "Continuaremos en Masterchef... Porque hay mucha gente que me quiere echar", dice el chef con su habitual rintintín. "Hacedme caso: no os creáis todo lo que leáis por ahí, que la gente dice muchas tonterías. Solo hay que ver quién las dice. Es fácil. Cuando tenga alguna noticia importante que daros, os la daré yo mismo. Pero os aseguro que somos una familia muy unida en Masterchef".

Lo único que sacamos en claro de todo esto es que Pepe Rodríguez es el juez más querido por todo el mundo. Nunca se mete en problemas, nunca se sale de tono y nadie duda de que es el auténtico nexo de unión entre los jueces y el público, que encuentra en ese campechanismo y buen talante a uno de los verdaderos líderes de Masterchef.