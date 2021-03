Indignación en las redes contra dos presentadoras de Antena 3 por no condenar un discurso machista

El machismo es una lacra contra la que solo vale el esfuerzo de todos: desde cada unx de nosotrxs como personas individuales, hasta colectivos, medios de comunicación y miembros del Gobierno. Por eso la situación generada por dos presentadoras de Antena 3 de minimizar un comentario machista contra la ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha causado indignación en las redes sociales.

Las protagonistas de la polémica son Sandra Golpe y Esther Vaquero. Las dos conductoras de los informativos de tarde y de noche de ese día leyeron del teleprompter la misma noticia sobre un claro ejemplo de machismo en política: "Un diputado del PP le ha afeado su manera de ascender y Díaz le ha tachado de machista".

En las redes consideran que pese a que ninguna de las dos periodistas sea, probablemente, responsable de la redacción de la noticia, sí son responsables de su lectura y perfectas conocedoras de la situación después de que el vídeo se viralizara.

En él, un político llamado Diego Movellán afirma durante su intervención que "hablan mucho sobre igualdad en su partido. Pero su propio líder nos ha dejado claro que ahí dentro las mujeres sólo suben en el escalafón si se agarran bien a una coleta como en el cuento de Rapunzel".

Ante estas palabras, Yolanda Díaz pidió una rectificación de esas palabras terminando su intervención con una frase lapidaria de la que no hubo rastro en el informativo de Antena 3: "Las mujeres no nos merecemos este trato".

Centenares (por no decir miles) de comentarios de internautas iban todos en el mismo sentido de condenar la actitud de Antena 3 en el tratamiento de unas palabras claramente machistas en las que se aseguraba que las mujeres en Podemos no ascienden por su valía sino que dependen de un hombre. Muchos de ellos incluso han recordado la hipocresía del canal televisivo al mostrar a una de estas presentadoras en una campaña contra la violencia de género. Hay que recordar que el machismo no sólo incluye la violencia física de género sino también cualquier ataque ideológico o verbal contra la mujer.

Machismo, manipulación, falta de empatía... La gente no se ha ahorrado calificativos a la hora de definir el informativo de Antena 3 que, hasta el momento, no ha rectificado ni comentado nada sobre su tratamiento de esta noticia. Algunos usuarios también han señalado una situación similar en TVE que presentó la información como un "encontronazo".