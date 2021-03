Anabel Pantoja comparte lo que piensa de la participación de su chico en ‘Supervivientes’

La familia de Supervivientes que este año volará a Honduras está cada vez más definida. En Sálvame confirmaban la participación de Omar Sánchez, el novio de Anabel Pantoja. Kiko Hernández aseguraba que se echará nueva pareja en la isla mientras que Rafa Mora aseguraba que va a ser muy buen concursante porque está muy acostumbrado a estar en el mar y la playa.

El caso es que el Negro, que es así como estamos acostumbrados a que le llame su chica, no ha participado en ningún reality hasta ahora. “No sé dónde me he metido, pero sé que voy a disfrutarlo al máximo y dar todo de mí”, aseguraba en redes tras confirmarse que era uno de los nuevos concursantes. “Con muchas ganas e ilusión de empezar esta nueva aventura, gracias a @supervivientestv por darme la oportunidad, espero no defraudar a nadie y luchar hasta el final 💪💪🏝🏄‍♂️”, añadía.

Y la primera en comentar sus palabras fue su chica. La sobrina de Isabel Pantoja confía ciegamente en él: “Yo sé que vas a demostrar lo que eres! Un 10 de persona y de superviviente! Te amo!”.

No era el único apoyo que recibía tras compartir lo que sentía de cara a su participación en el concurso. “Mi Cuñiiiiii❤️🏝”, comentaba Amor Romeira mientras que Asraf Beno enviaba unas cuantas llamas de fuego. Solo esperamos que dure más que su chica.

El mensaje de su chica

Por cierto, que Anabel, que está disfrutando de estos últimos días con su chico antes de irse, ha querido dedicarle un mensaje: “¿Qué te digo, que tú no sepas? No soy precisamente la que te pueda dar consejos ... 😂 “, comenzaba diciendo medio en broma teniendo en cuenta su paso por este programa.

“Pero si decirte que me siento súper orgullosa de todo lo que consigues y ahora esta experiencia que tanto te mereces 🏝🤟🏽🐚🥽🏄🏿‍♂️💪🏼 Te quiero Negro, yo te espero en meses en nuestro Pozo 🏡🌊🇮🇨 @omar_sancheze33”, añadía.