Juan Magán y su plan para regresar a la lista

Aunque no ha dejado de producir éxitos, hacía tiempo que Juan Magán no se asomaba a la lista de LOS40. Su último número uno fue Déjate llevar, en el que colaboraban, entre otros, la mexicana Belinda y el colombiano Manuel Turizo. Ahora, después de experimentar con otros sonidos, el catalán ha regresado a la música de sus inicios con Dónde estás, que es candidato esta semana a entrar en el chart.

Pasó recientemente por LOS40 Global Show y le habló a Tony Aguilar de este nuevo single. “Me apetecía volver a mis raíces”, le dijo. “Siento que me lo merezco, que necesito regresar a lo mío. Llevaba muchos años con la responsabilidad y la carga de seguir haciendo éxitos. Me metí en una rueda en la que a veces dejé de ser un poquito yo y me apetecía reencontrarme conmigo mismo, volver a hacer música de baile que es lo que a mí me ha divertido siempre”.

Ya en plena primavera, el “rey del electrolatino” puede lograr una vez más animar nuestro verano con su música bailable, que en este caso encierra una letra de desamor con la que muchos pueden identificarse. Si quieres que regrese a la lista, debes apoyarlo en Twitter con el HT #MiVoto40JuanMagán. ¡Mucha suerte!