Aitana y La La Love You tienen planes musicales juntos

En tan solo tres años, Aitana se ha convertido en una de las artistas más importantes de la industria musical española. La catalana puede presumir de tener varios hits a sus espaldas: desde Teléfono hasta Vas a quedarte, pasando por Más.

El pasado diciembre, la ex triunfita lanzó al mercado su segundo álbum de estudio: 11 Razones. Para la ocasión, la joven sorprendió a sus seguidores y seguidoras con un sonido pop rock que recuerda a aquellos hits que triunfaron a principios de los 2000’s.

Aunque las cifras posicionen a Aitana como todo un fenómeno de masas y haya colaborado con algunos de los cantantes del momento como Katy Perry, Sebastián Yatra, Lola Índigo o Danna Paola, lo cierto es que no descarta hacer canciones con grupos más indies. De hecho, el pasado mes de septiembre lanzó una colaboración con Marmi: Tu foto del DNI. Vale, quizá este tema tuvo alas debido a que el artista es amigo de la estrella desde que tenían seis añitos.

La La Love You, el grupo que ha enamorado a Aitana

Ahora, en una entrevista para Neo2, Aitana ha hablado sobre con qué grupo le gustaría trabajar ahora mismo. Uno de ellos lo tiene claro: nada más y nada menos que La La Love You. “De la escena más indie es verdad que estoy escuchando bastante La La Love You. Soy muy fan”, ha empezado diciendo la artista.

“De hecho, quiero componer con ellos. Ya hemos hablado de hacer alguna composición. Como dices, no creo que haya fronteras entre el indie y lo mainstream”, ha continuado explicando.

No sería la primera triunfita que colabora con La La Love You. El pasado 2020, su amigo Roi Méndez lanzó Yo nunca junto a ellos. Y es que el grupo tiene algunas de las letras más motivadoras del panorama actual.

En la misma entrevista, la joven asegura que durante estos tres años que lleva en la industria ha aprendido a soltarse a la hora de componer y fue eso lo que le motivo a grabar 11 Razones: “A la discográfica le dije ‘quiero hacer esto, ya sé que es algo diferente, pero no me voy a echar atrás, porque me he pasado toda la cuarentena trabajando en ello, componiendo todas estas canciones”.

Sin duda, la carrera de Aitana va a dar mucho que hablar este 2021. Y es que esta chica no para de sorprendernos.