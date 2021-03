Bad Gyal y el autoplacer femenino: ¿qué relación tiene la artista con su pussy?

Bad Gyal, aka 'Pussy K Mana', lanzaba el pasado 19 de marzo su esperado EP bajo el título Warm Up, el estreno musical que sus fans necesitaban. A pesar de que no habría mejor forma de disfrutar de este 'calentamiento' que bailando con gente alrededor, este trabajo también es perfecto para ponerte unos buenos auriculares y montarte la fiesta en casa, pues resulta inevitable que al escucharlo tu cuerpo no pida a gritos moverse.



En él se incluyen sus ya conocidos temazos Blin Blin con Juanka, Aprendiendo el sexo, Zorra Remix con Rauw Alejandro y Pussy, el que fue el último single adelanto de este nuevo proyecto. Además, también se suman cuatro canciones más: Iconic, Gasto, 44 con Rema, Judas en colaboración de KHEA. A pesar de que todas ven la luz de forma oficial como parte de Warm up, algunas de ellas (como es el caso de 44) ya circulaban por la red desde hace tiempo.

En LOS40 Urban hemos tenido la oportunidad de charlar con la artista sobre este EP, donde, además de colaborar con nuevos artistas y productores, ha trabajado mano a mano con El Guincho. Además, hemos querido saber qué opina Alba sobre otros de los temas que más se relacionan con ella; la catalana nos habla sobre operaciones estéticas (¿a favor o en contra?), autoplacer femenino, la polémica de Arcángel, la artista femenina a la que habría escogido para Zorra Remix y su vuelta a los escenarios en esta entrevista exclusiva.

Si yo no hubiese escuchado la música de Arcángel no sería tan libre sexualmente

Hace unas semanas el reguetonero latino-estadounidense Arcángel generaba una gran controversia al publicar un mensaje que contenía declaraciones como esta: "quieres que te respeten como mujer pero te pasas enseñando el culo". Automáticamente, artistas femeninas como Anitta o la misma Bad Gyal expresaban su contundente disconformidad hacia este comentario.

Desgraciadamente, es más que habitual encontrarnos con que un artista (cantante, director de cine, actor, escritor...) al que admiramos se vea envuelto en este tipo de polémicas generadas por actitudes o comentarios machistas y/o misóginos, provocando que nos tengamos que enfrentar, entre otros dilemas, a la decisión de separar o no 'artista' y 'obra'.

Tal y como nos cuenta, Alba se confiesa a si misma admiradora del trabajo de Arcángel, sin el cual admite que podría no haberse dedicado a la música y que incluso considera un elemento clave en su liberación sexual. A pesar de haberse pronunciado con una opinión totalmente en contra de la del artista, la catalana admite que no cree en la cancelación y que para ella el mejor desenlace sería una disculpa por parte del mismo.

El remix de 'Zorra' me hubiese gustado hacerlo con Karol G

Cuando Bad Gyal estrenó Zorra en 2019, fue inevitable que se convirtiese en todo un himno feminista. La letra de la canción, que habla de cómo una mujer a la que su pareja engaña con otras decide aliarse con ellas para tramar una venganza conjunta en vez de emprenderla contra dichas amantes, se entendió como un canto a la sororidad. Por ello, en la mente de la mayor parte de sus fans, si el tema se convertía en una colaboración debía ser con otra artista femenina.

Fue inevitable que, a pesar de que ya nadie duda de que Zorra Remix con Rauw Alejandro es un featuring que funciona a la perfección, la decisión de incorporar al artista puertorriqueño no sentase del todo bien a más de una. A pesar de que Alba reconoce que incluirle cambia el significado de la canción, no se arrepiente de su decisión. "Las mujeres que estén todas juntas en combo celebrando, que se pongan la original, y las que estén cabreadas y estén pasando que quieren matar al otro o los hombres que estén pensando en matar a la otra (en sentido figurado, obvio), que se pongan el remix", resuelve.

Aún así, no queríamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle quién habría sido su primera opción si hubiese decidido relanzar Zorra junto a una artista femenina. Su respuesta es clara, contundente y no alberga dudas: la elegida sería Karol G.