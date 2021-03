Pole es un artista urbano que debes tener en tu radar. Este joven toledano empezó desde muy pequeño en la música tras el nombre artístico de Polémico, para luego acortarlo a su actual. “Empecé con ese nombre a los 12 años haciendo canciones de rap acerca de crítica social, sobre todo, explicó a Sandevid. Todo empezó en un círculo muy cerrado, con amigos con los creaba los vídeos, cantando sus letras sobre una base random de internet.

Mucho ha cambiado desde entonces, ya que alcanza cifras como un millón de oyentes en Spotify, millones de reproducciones en ciertos temas de Youtube, e incluso goza de sus canciones en el Top 50 virales de España. Aun así, él sabe lo que debe tener un artista y así se lo explicó a El Fiesta: “Humildad y personalidad es lo que tendrían que tener todos en común. Ya luego cada uno es como es, pero eso es algo esencial. Tienes que saber quién eres y hagas lo que hagas, hacerlo de corazón”.

Según Sony Music este artista está dentro de La Nueva Ola del pop español junto con Hens, Baby Loud y Funzo ya que entran en estas características: saben conectar con la Generación Z, tratando temas como el amor, la amistad, la familia o el barrio, con la naturalidad y frescura que se tiene a esa edad, pero con una madurez compositiva. Y es que, si algo gusta tanto de Pole, son las letras.

Cuéntame

Cuéntame es su último lanzamiento y empieza así: “Cuéntame que yo soy todo oídos/ Dime cuántas veces has perdido/ Cuántas veces te han dejado ir o cuándo has sido tú la que te has ido/ Yo te prometo que me quedo contigo cuando pasemos calor o pasemos frío”. Uno de esos casos en los que la música es poesía.

Una balada de pop español que ya ha saltado a TikTok en la que vuelve a su esencia de profundidad y emotividad que tanto le caracteriza. Ha trabajado junto a Baghira, colaborador de artistas como Beret y JHeras, mientras que para el videoclip ha contado con la ayuda de Bandiz.

Este es Pole, el joven artista de letras profundas y voz única que arrasa en el terreno urbano

Otros éxitos

Entre el trabajo de Pole hay que destacar algunos temas como su colaboración con Pilar Moxó en Quédate conmigo que tiene 13 millones de reproducciones en Spotify. Una viralidad cantada por dos artistas para un gran público que coincidieron hace años en clase. Tanto gustó que La La Love You la versionó junto a Arkano, Suu y Óscar Hoyos dándole un toque más rockero y divertido.

También en esta línea esta Roma, una metáfora continua entre el desamor y las ruinas de la romántica ciudad. En la entrevista ya mencionada explica que “llevaba un año ya grabada antes de salir a la luz, así que creo que está claro que fue un acierto sacarla. Esa canción me representa mucho”.

También con muy buenas cifras destacan 1999, El último verano con 333.Empty o Merece la pena en solitario. Píldoras de su trabajo que ya puedes añadir a tu playlist para dejarte enamorar con su peculiar voz. Y si ya te hemos convencido de su prometedora carrera, puedes verle en algunos de los conciertos en directo, siguiendo las medidas de seguridad anti-Covid que está llevando a cabo este 2021.