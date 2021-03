BTS lanza un e-book para reconocer el talento de otros artistas

CONNECT, BTS



각자의 다양성들이 서로 '연결'된 세상을 만들어나갈 수 있다는 믿음.



It's the belief that diversity can create a world where differences 'CONNECT' us together through our uniqueness.



E-Book & Font available on

▶ https://t.co/qH8vzkF54R#CONNECT_BTS pic.twitter.com/zD7zg8b7MK