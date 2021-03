Rachel Bilson (O.C.) desvela por qué Rami Malek le pidió que eliminara una foto de su amistad adolescente

El pasado siempre vuelve, hay mogollón de ejemplos que verifican esta afirmación. Bien lo sabe Rami Malek que vio cómo una antigua amiga publicaba una foto de su adolescencia que no le gustó nada.

El actor y Rachel Bilson (la chica a la que muchos recordamos por O.C.) estudiaron juntos en Notre Dame High School y, durante esa época adolescente fueron buenos amigos. En 2019, cuando Malek triunfaba con su papel de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, ella decidió compartir un recuerdo de aquella época de estudiantes. “Hey Rami Malek, ¿de dónde sacaste esa cadena de oro?”, escribía junto a la imagen haciendo referencia a una moda más propia de los '90 que de estos tiempos.

Parece que al actor no le gustó mucho la idea. Por lo visto no acababa de convencerle sacar a relucir un pasado con el que no se sentía del todo cómodo. En una entrevista para el podcast Armchair Expert, la actriz ha asegurado que “Rami era un muy buen amigo mío. Estábamos en el mismo grupo. Incluso protagonizamos una obra juntos. Luego de esa etapa no estuvimos mucho en contacto”.

La foto de la discordia

Ha recordado esa anécdota del 2019 en la que se llevó un chasco. “Compartí una foto del pasado de un viaje de estudiantes con el que estuvimos en Nueva York. Estábamos súper nerd, éramos como dos tontos, pero la quise compartir porque era divertida y porque me parece importante ser capaz de reírnos de nosotros mismos”, recuerdo sobre los motivos que le llevaron a compartir aquella foto.

Él no debió pensar lo mismo y le mandó un mensaje por privado pidiéndole que borrara la fotografía. “No es que me dijera: ‘Hola, ¿cómo estás?’, sino que fue al grano y puso: ‘Apreciaría mucho si eliminaras esa imagen. Soy una persona muy reservada’. Cuando leí ese mensaje, me puse nerviosa, y empecé a transpirar a lo loco”, recordó la actriz.

Algunos consideraron que había jugado sucio compartiendo esa foto en la que no estaba especialmente favorecido justo cuando estaba en plena campaña para ganar un Premio Óscar.

Acabó pidiéndole disculpas si le había molestado, aunque de paso se llevó una decepción porque reconoció que habían sido muy buenos amigos. Eso sí, lo que no debió pensar Malek es que una vez publicada, ya es difícil controlar la difusión de una imagen en redes.