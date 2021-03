Diego desenmascara a Carla en el debate final de ‘La isla de las tentaciones 3’

Muchos hablan de la sensación que tienen de estar viviendo en una burbuja y la verdad es que el tiempo que se pasa en La isla de las tentaciones tiene que ser algo de eso. Y una vez que los participantes vuelven a España, esa burbuja explota.

En El Reencuentro: 6 meses después, pudimos enterarnos de lo que había pasado con las parejas y tentadores una vez acabado el programa. Pero en los debates finales hemos descubierto muchas otras cosas. Y es que el salseo ha estado presente en el primero de los dos debates de esta semana con la que se pone punto final a esta edición.

Uno de los reencuentros que desveló más trapos sucios fue el de Diego y Carla. En la isla tuvieron un acercamiento cocinado a fuego lento que dejaba evidencia de la atracción que había entre ellos. Seis meses después ya no había nada entre ellos porque la soltera había vuelto con una ex pareja.

Cambio de rumbo

Ahora, en el debate hemos descubierto que las cosas han vuelto a cambiar de rumbo. “En realidad, no ha pasado nada, esa es la cuestión. El fin de semana pasado estuvimos juntos, coincidimos y yo la verdad es que después de un tiempo de no vernos… sí que es verdad que yo cuando salí de la isla, siempre lo he dicho, he estado como en una burbuja allí, en la isla, me lo pasé super bien con él y lo que hice lo sentí de verdad, pero cuando volví a Barcelona, sentí la necesidad de volver con una ex pareja. En su día se lo conté, le dije que no me escribiera por respeto a él. Lo entendió a la perfección y a eso no tengo nada que añadir, pero sí es verdad que luego cuando volvimos otra vez a retomar el contacto, volvimos a hablar super de buen rollo porque realmente él y yo nos hemos llevado siempre muy bien, pero ha sido este fin de semana que hemos quedado en persona y yo no he visto ningún tipo de interés tipo ‘Carla, ¿qué tal te ha ido? ¿Cómo estás?’”, le reprochaba al cántabro.

El hombre de hielo, como le llaman algunos, reaccionó a estas acusaciones. “Cuando salimos del reality hablamos y ella me dice ‘voy a volver con mi ex’. Yo la digo, ‘me parece perfecto que retomes la relación, vale, no te hablo y tal, obvio si estás con tu pareja’, hasta ahí correcto todo, pero lo curioso es que, yo ni te lo he dicho a ti, ni lo iba a contar a nadie porque son cosas que yo me guardo y las dejo pasar y ya está, pero si vienes como recriminándome a mí eso, pues lo cuento”, amenazó.

Trapos sucios

Y dicho y hecho. Diego contó un suceso que no dejó muy bien a la tentadora. “A mí me habla Stefy una semana después de que ella me dice que vuelve con su ex novio y me dice ‘tú tranquilo Diego que Carla ha vuelto con su novio, pero en diciembre te va a hablar porque lo va a dejar’”, revelaba ante la mirada atónita de los colaboradores.

Y ahí no acaba su relato porque las cosas, al parecer, pasaron tal y como le habían avisado. “Yo se lo cuento a Jesús y Manuel, que me llevo muy bien con ellos, ‘mira lo que me ha pasado, me dicen esto’, y me dice Jesús y Manuel, ‘bueno, vamos a esperar a diciembre a ver qué pasa porque si en diciembre no te habla, es una cosa de Stefy’. Pues justo en diciembre, me hablaste”, aseguró.

Y solo tiene una explicación a todo esto: “De las pocas cosas que coincido con Nagore es que quizás quieres cierto protagonismo y qué casualidad que cuando va a empezar el reality a ti te interesa que quedemos, dejas a tu novio como me había dicho Stefy que iba a pasar en diciembre y me hablas”.

Algo que Carla ha negado en todo momento, aunque parece que pocos la han creído. Hasta Lola, que estaba presente, ha defendido a su ex. “No me extrañaría esta historia, se te nota un poco. En las redes de la isla siempre estás comentando", explicaba sobre sus ansias de protagonismo.

Está claro que esta pareja no tiene futuro.