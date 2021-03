Hubo un tiempo en el que Jessica Alba formaba parte de ese elenco de actrices jóvenes que llamaban la atención de la prensa más sensacionalista. Acabaron convertidas en el blanco de los cotilleos de estas publicaciones que seguían todos sus pasos. Había sido taquillazo con Los cuatro fantásticos y su rostro era muy popular gracias a series como Dark Angel.

Pero, de la noche a la mañana, desapareció y dejó de protagonizar series y películas. ¿Qué pasó? Lo ha contado todo en una entrevista con Romper. Al parecer la salud y la maternidad motivaron su decisión.

“Mi madre tuvo cáncer a una edad muy temprana, en sus 20 años. Crecí con una enfermedad crónica. Tuve cinco cirugías antes de los 11 años. Tenía alergias crónicas y me hospitalizaban mucho cuando era niña”, ha revelado.

Maternidad y salud

Con esos antecedentes y a punto de convertirse en madre, la salud se convirtió en su gran prioridad. “Tuve este momento real de, quiero vivir y prosperar, y pasar mucho tiempo con esta pequeña persona que estoy trayendo al mundo, tanto como sea posible y quedarme. Entonces, mi salud importa. Quiero que esta personita esté sana. Y es realmente muy difícil ser feliz cuando no tienes salud”, reconoce.

El tema de la interpretación y su carrera ascendente pasaron a un segundo plano. “Mi motivación no era como, '¿Me volverán a contratar?'. Francamente, estaba en la cima de mi carrera”, reconoce. Pero nació su primera hija, Honor. Era 2008 y “no podía volver a lo que estaba haciendo antes y ser auténtica. Simplemente no pude. No me importaba de la misma manera”, admite.

Decidió centrarse en su papel como madre, ahora ya tiene tres hijos. Pero no se quedó ahí, también se convirtió en empresaria. Creó Honest Company. Primero lanzó unos pañales sostenibles y hechos con productos naturales. Y su empresa no dejó de crecer hasta convertirse en una marca de life style.