La fusión de Ketama llega al Nº1, con los sobrinos de Michael Jackson debutando en LOS40

No hay duda posible... Ketama ya han roto las barreras estilísticas con su álbum De Aki a Ketama. Esta semana les otorga su segundo nº1 en la lista de los Principales, gracias a una encantadora y cadenciosa adaptación de la canción Flor de Lis que el brasileño Djavan publicó en 1976.

Y como la belleza nunca viene sola, en el numeroso apartado de nuevas entradas en lista, hay que destacar el aterrizaje del esperado nuevo trabajo discográfico de Eros Ramazzotti, Donde Hay Música, más pop que nunca con este single, La Cosa Más Bella, que es entrada directa al 12, y está dedicado a su novia, la modelo Michelle Hunziker, madre de su recién nacida Aurora Sofía.

Otros sencillo que ya es uno de los Principales, desde este semana, es el cover de How Deep is You Love (nº 14) con el que Take That ya llevan 3 semanas en el nº1 de las listas del Reino Unido, desde su álbum de Greatest Hits. También lo son dos singles más de presentación de nuevo álbum, como son Me Quedaré Solo (nº 16), de Amistades Peligrosas en su nuevo trabajo, La Profecía; o Let Your Soul Be Your Pilot, entrada al 19 para el increíble Sting, que presenta con ella su Mercury Falling.

Mucha atención a los 10 puesto de subida de Babylon Zoo y su canción para los vaqueros del espacio, que apunta muy alto. Y una magnífica noticia para todos los fans de Michael Jackson y del sonido R&B, pues 3T, el grupo de sus tres sobrinos, está debutando en las radios del todo el mundo con este Anything, también novedad esta semana en la lista de Los 40.

Ketama - Flor de lis. Básico 40

En LOS40 Classic nos encanta mirar para atrás, disfrutar de los éxitos que se crearon en la emisora musical líder y que consiguen transportarnos a los momentos más felices de nuestra vida. Hemos elegido una fecha redonda, 1996, hace exactamente 25 años, para repasar la lista de éxitos de aquel momento. Rebobinamos en la Lista de LOS40 para traerte de nuevo los éxitos de hace un cuarto de siglo.

3T - Anything

