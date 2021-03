Canciones producidas por Finneas O’Connell que no sabías que eran suyas: Desde Girl In Red hasta Demi Lovato

Finneas O’Connell es mundialmente conocido por componer y producir los temas de la grandiosa estrella del pop Billie Eilish, su hermana y también fiel amiga. Gracias a él, en buena parte, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? suena así de bien. Por no mencionar el nuevo álbum de Eilish que llegará muy pronto según sus últimas declaraciones sobre el proyecto.

Y por supuesto, sus propios proyectos como el reciente Blood Harmony en el que se encuentran diamantes como Let’s Fall in Love for the Night o I Don’t Miss You At All. Sin embargo, FINNEAS, está detrás de muchos más éxitos que tal vez desconoces y hemos recopilado en LOS40 para ti.

'Serotonin' de Girl In Red

Esta joven artista noruega, Girl In Red, ha tenido el placer de tenerle como coproductor de Serotonin, el primer adelanto de su próximo disco if i could make it go quiet. Finneas decía que es “una de las canciones más chulas que he escuchado nunca, estoy fascinado de formar parte de ella”. Y es que esta cantante le recordará sin duda a su hermana, por las relevantes temáticas que trata y la generación a la que se dirige.

'I Hate Everybody' de Halsey

I Hate Everybody, el séptimo tema de Manic, el disco de Halsey también tuvo el apoyo de Finneas. “No podría sentirme más afortunado. La música de Halsey me ha inspirado desde que escuché New Americana cuando tenía 17 años”, contaba él vía Instagram cuando salía el proyecto en enero de 2020.

'Lose You to Love Me' de Selena Gómez

Este legendario tema de Selena Gómez recibió el brillo final de Finneas. Aunque la producción fue la mayoría de Mattan & Robin, “él añadió el toque final y realmente marcó la diferencia en la segunda parte del coro y el puente, fue increíble”, dijo ella en una entrevista a Sirius XM. Esta oportunidad se dio porque los dos están bajo el mismo sello por lo que todo cobraba más sentido.

'Commander In Chief' de Demi Lovato

Finneas produjo Commander in Chief, la canción política anti-trump que Demi Lovato sacó en 2020 en el contexto de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. “Creo que las personas infravaloran el coraje que hay que tener para sacar una canción así cuando tu influencia es tan grande como la de Demi. Pero estoy seguro de que, si le preguntas a ella, te dirá que es su responsabilidad. Ha sido todo un honor trabajar para la salvaje y talentosa Demi”, decía él en redes sociales.

'Lonely' de Justin Bieber

El tema Lonely de Justin Bieber para el álbum Justice fue producido por él que lo considera uno de sus mayores logros. Finneas contaba en una entrevista a Spin que Bieber es “un tío muy valiente y decidió que estaba listo para cantar sobre ello [la soledad]”. Pero no es la primera vez que hacen cosas de la mano, ya en Love Yourself estuvieron trabajando juntos.

'Used To This' de Camila Cabello

También trabajó para Used To This, un tema dentro del álbum de Camila Cabello de 2019, Romance. “Es una de mis artistas favoritas. Y además es mi amiga, algo que lo hace mucho más guay”, escribía en Instagram la fecha del lanzamiento. “Escribí a mi manager para decirle que moriría por trabajar con ella. Adoro este disco y me siento afortunado de formar parte de él”, terminada el post.

'Passion and Pain Taste the Same When I'm Weak' y 'Bikini Porn' de Tove Lo

Los dos temas mencionados fueron producidos y coescritos por Finneas para Tove Lo. “He sido muy fan suya desde que escuché Habits en 2014. A veces puedes notar cuando un compositor o una cantante va a tener un impacto duradero y eso es exactamente lo que sentí con Tove. Escribir con ella lo afianzó”, escribía en Instagram y terminada diciendo que Bikini Porn es “justo la canción que había soñado hacer para ella”.

La carrera de FINNEAS solo acaba de empezar, habrá que sumar temas a esta lista con el paso del tiempo, ¡eso seguro!