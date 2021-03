Olivia Rodrigo anuncia su nuevo tema ‘Deja Vu’ y Conan Gray responde al bombazo

Olivia Rodrigo lanza un bombazo titulado Deja Vu. Esta misma semana comentábamos los misteriosos teasers que la joven artista estaba subiendo a Instagram después de borrar todo su rastro en la red social. El pasado viernes subía el clip de una televisión antigua con un cono de helado deshaciéndose a cámara rápida, el sábado una mezcla de escenas como un viaje por la carretera (que sabemos que tanto le gusta), con olas chocándose en las rocas y, por último, ella andando por un suelo azul y blanco.

Ahora que sus antiguas fotos han vuelto al feed y ha añadido una publicación más, sabemos de lo que se trataba, ¡su nuevo single! Como la chica Disney ha comunicado, saldrá el próximo 1 de abril (jueves) y asegura “no es una broma de April fools”.

A parte de los pequeños clips de lo que será el videoclip, ha compartido la portada en la que vemos a Olivia duplicada numerosas veces luciendo unos denim, unas gafas de sol y un crop-top blanco. El toque desgastado es un plus. Los más observadores creen que Rodrigo tiene nuevo cambio de look: un posible flequillo parece revolotear su cara en esta portada.

También vía stories, la estadounidense ha mostrado toda la promo que ya hay por las calles de Nueva York. Grandes banners donde la frase principal es "strawberry ice cream one spoon for two" / "helado de fresa, una cuchara para dos". Pinta muy veraniego.

Compañeros de profesión y fieles seguidores de la artista están eufóricos y así lo han demostrado en los comentarios. Incluso Conan Gray, con el que subía hace unos días fotografías a Instagram que hicieron saltar las alarmas de una posible colaboración, ha respondido a la noticia: “No daré ni un solo respiro más hasta que deja vu esté fuera, muchísimas gracias”.

Ambas promesas del pop internacional posaban hace cuatro días mientras supuestamente escuchan el nuevo tema de Taylor Swift: You All Over Me. En una de ellas aparecen bajo una manta, mientras que en la otra no esconden su emoción tumbados en el suelo. "Conan y Olivia escuchando You All Over Me, pero es un cuadro del Renacimiento", dijo Rodrigo en la descripción de la publicación. "Taylor de verdad solo nos ha dado opción a morir y convertirnos en un cuadro del Renacimiento", añadió Gray.

Lo que ahora todos están pensando es: ¿Estará el comentario de Taylor Swift al caer? Además de las preguntas que flotan alrededor del tema, ¿se trata de una segunda parte de drivers license? ¿Seguirá el mismo sonido? ¿Dará pie a más drama amoroso?