Miguel Ángel Silvestre da detalles de las próximas temporadas de ‘Sky rojo’ y ‘La casa de papel’

Miguel Ángel Silvestre que acaba de estrenar la primera temporada de Sky rojo, ha puesto rumbo a México donde va a pasar una temporada por cuestiones de trabajo. Asegura que está disfrutando de la comida y de muchos amigos que tiene por allí. “A ver si veo pronto a Poncho, el otro día vi a Ferro, quiero ver a Mónica Ugarte… ahora, poco a poco, los iré viendo a todos”, decía en un directo en su Instagram.

Un directo al que se conectó Lali Espósito y también su crush virtual, La Vecina Rubia. “Ay que ver, todavía no te has tomado un café conmigo, ya te vale. Ahora complicado porque estoy en México, pero… no sé cuántas veces te lo tengo que pedir”, le recriminaba. “Espero que estés bien y ya cuando tú lo sientas nos conocemos, cuando tú quieras vecina”, añadía.

Segunda temporada de Sky rojo

No dudó en hablar de Sky rojo, la serie que lo está petando en Netflix que acaba de anunciar la fecha de la segunda temporada. “Quería hablar un poquito con vosotros a ver que os había parecido Sky rojo, no sé si la habéis visto ya. El otro día anunciaron la segunda temporada para el 13 de julio y hoy ha salido una cosa que he visto y me ha dado curiosidad y es saber la opinión de la gente al respecto de lo que creéis que va a pasar en la segunda temporada. Creo que es muy sorprendente”, aseguraba.

Podemos hacer hipótesis, pero seguro que nos equivocamos como lo hizo él. No ha avanzado nada de lo que veremos en esta segunda temporada, pero sí ha confirmado que es inesperado: “Cuando leía los guiones me sorprendía mucho lo que había escrito, era lo último que yo pensaba que podía suceder, la última quiniela que yo hubiera hecho”.

Esperando La casa de papel

No es la única temporada que tiene por estrenar. También ha colaborado en la próxima de La casa de papel y muchos están deseando ver su papel en esta serie.

“No sé cuándo se estrena La casa de papel, creo que los guiones son muy buenos, y no lo digo yo que soy fan. Antes de que me dieran la oportunidad la había visto tres veces, entre otras cosas porque a mi madre le fascina y me encanta verla con ella porque es alucinante ver dónde se ríe mi madre, eso sí que es sorprendente. No sé exactamente cuándo se va a estrenar creo que prontito, pero no sé cuándo, creo que me enteraré como todo el mundo. Pero tengo muchas ganas de verla”, admitía.

Todavía se están dando los últimos toques a esa esperada temporada. “Estuve el otro día doblando algunas frases de una secuencia que hice en Portugal, con Úrsula, y me encantó la secuencia y ella está para comérsela, está preciosa. Me gustó mucho. Llamé a mi madre y le dije ‘creo que te va a gustar mamá la historia porque a mí me gustó mucho’”, confirmaba en su directo.

Terminaba su conexión prometiendo más anécdotas sobre Sky rojo. “Ha sido muy intenso el rodaje, imaginaros eran 7 meses de rodaje, pero, al final, por cuestiones de la pandemia, ha sido casi un año y un mes, ha sido muy intenso, pero hemos vivido cosas alucinantes. Una cosa que me gustaba mucho es que, de vez en cuando, nos íbamos a Tenerife a rodar y era como la sensación de irse de campamento con tus amigos, tus compañeros. Todas las noches mirábamos dónde cenar, eso lo echo de menos”, aseguraba.

Ahora no está en Tenerife sino en México y amigos como C. Tangana no han dudado en preguntarle “como va ese mezcal”. También Lucas Vidal le mandaba un mensaje: “Eres un fenómeno papi”.