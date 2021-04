Olivia Rodrigo lanza una indirecta amorosa en ‘Deja Vu’, su nuevo tema

Después del éxito de Drivers License, Olivia Rodrigo ha demostrado que no es una one-hit wonder. Su nuevo tema Deja Vu pone de manifiesto que su llegada a la escena musical no va a pasar desapercibido, si es que no lo ha demostrado aún.

Hace unos días, la cantante comenzaba a compartiro unos adelantos de lo próximo que se venía, pero al fin hemos podido escuchar de qué se trataba. Este nuevo sencillo de ritmos pop llega con una melodía pegadiza que, acompañada de los agudos de nuestra protagonista, convierte su escucha en toda una experiencia.

Quizás a muchos les haya recordado al estilo de Taylor Swift, y no es ninguna casualidad, ya que Olivia es una fan reconocida de la cantante. ¿Cuándo se animarán a colaborar?

Al igual que Drivers License, Deja Vu llega con una historia de desamor que parece haber calado muy hondo en Rodrigo. Se dirige a ese chico con el que mantuvo una relación y que ahora tiene un romance con otra. Le pregunta cuándo le contará a su nueva novia que todos los planes ya los hizo con ella cuando estaban enamorados. Su relación actual es como un "deja vu".

¿Será ésta una nueva indirecta a Joshua Bassett? Hemos de recordar que, no solo es el protagonista de la historia de Drivers License, sino que, además, es el chico que le rompió el corazón a Olivia yéndose con otra chica. Sea como sea, éstas son simples teorías que deberán ser confirmadas por la propia artista.

No hay duda de que Olivia quiere hacerse un hueco entre las mayores promesas del pop a nivel internacional. De momento va por buen camino, pues el éxito de su anterior trabajo habla por sí solo. Tanto es así que es el Número 1 de la Lista de LOS40. ¿Tendrá la misma acogida Deja Vu? Y a ti, ¿qué te ha parecido lo nuevo de nuestra protagonista?