Eva B anuncia nuevo single ‘Espacio’ con cambio de look incluido

La carrera de Eva B va viento popa. La joven gallega a la que conocimos gracias a Operación Triunfo 2020, no ha dejado de trabajar desde que salió de la famosa academia, buscando su propio sonido.

De este modo, en los últimos meses hemos podido escuchar sus primeros singles: Frío y calor, América, Dumb y El mundo entero. Pero estas canciones son solo la punta del iceberg de todo lo que tiene preparado la artista. En una entrevista para LOS40 durante el pasado mes de enero, Eva nos contó lo siguiente: “todavía no habéis escuchado casi nada de lo que he hecho, pero tengo cosas en mi teléfono. Son sonidos súper diferentes. Supongo que al final todo se parece al mismo género. Tengo un cacao de influencias enormes que me hace tener distintos estilos”.

Pues bien, parece que este nuevo sonido al que se refiere lo vamos a poder escuchar muy pronto. Y es que Eva ha anunciado su nuevo single en sus redes sociales.

Nuevo single: Espacio

Se trata de Espacio, su nueva canción que saldrá el próximo 9 de abril. “No tiene nada que ver con el espacio exterior”, ha escrito la joven junto a dos imágenes promocionales de la canción. En ellas vemos a Eva vestida de traje rodeada de hombres que podrían cumplir con el estereotipo de ejecutivo carca.

De este modo, todo apunta a que la letra y el videoclip llevarán un mensaje feminista en el que la joven denunciará ciertos comportamientos que las mujeres tienen que aguantar diariamente.

Además, para la ocasión, parece que Eva B también ha apostado por un videoclip en el que se ha caracterizado. En el vídeo de Frío y calor, Eva nos sorprendió con una historia escrita por ella misma con un toque paranormal. Tendremos que ver el contenido audiovisual con el que nos sorprende ahora.

Otra cosa que ha llamado la atención de sus fans es el cambio de look que luce en la imagen. Acostumbrados a su característica melena castaña larga, la joven aparece con un corte medio con flequillo de color pelorrijo. Un look que le queda de maravilla. Eso sí, no nos queda muy claro de si se trata de una peluca o realmente ha apostado por este corte de pelo.

Por supuesto, sus compañeros y compañeras de la academia no han tardado en reaccionar a la noticia:

Samantha: “Biennnnnn”

Higo Cobo: “Exploto”

Anaju: “OOOOMMMMMGGGGG”

Anne Lukin_ “Pero pero pero pero”

Tendremos que esperar hasta el 9 de abril para escuchar el resultado completo.