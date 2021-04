12 planes para hacer esta Semana Santa de 2021 en Valencia y alrededores

Ya está aquí la Semana Santa de 2021 con sus esperadas vacaciones. Sin embargo, este año han llegado marcadas por las restricciones perimetrales ligadas a la pandemia de Covid-19 que nos impiden salir de nuestras comunidades autónomas por placer. Por ello, para pasar los días libres lo mejor posible, la única posibilidad que nos queda es buscar planes cerca de casa y disfrutar de las alternativas que nos ofrece nuestra ciudad o nuestra comunidad autónoma. ¡Que no son pocas ni menores!

En este caso, desde LOS40.com os proponemos 12 planes para disfrutar de la Semana Santa en Valencia y hacer de estos días, unas fechas inolvidables.

1. Un día de playa y comida al sol

Las playas están abiertas en la Comunidad Valenciana y, aunque los grupos permitidos solo son de cuatro personas en esta región, esta Semana Santa es una buena fecha para disfrutar del primer día de playa junto a tus convivientes. Salir y sentir el sol y la brisa del mar en la piel será sin duda un gran plan para Semana Santa.

Playa de la Malvarosa, Valencia. / Carlos Muina - Getty Images

Las opciones más cercanas a la ciudad son la Malvarrosa y el Saler. Allí, además podéis disfrutar de una comida al aire libre. Pues los restaurantes están abiertos con el aforo al 100% en las terrazas y un 30% en el interior.

2. Descubre el Oceanogràfic

¿Llevas tiempo viviendo en Valencia pero todavía no has ido al Oceanogràfic? Puede que esta Semana Santa sea el momento perfecto para descubrir el que es el mayor acuario de Europa. Allí podrás encontrar 15 hábitats diferentes diseñados para que las 45.000 especies de animales que allí se encuentran, se sientan como en casa.

3. Un día de museos

Si quieres optar por otro tipo centros culturales, puedes visitar el Museo de Bellas Artes de Valencia, el de las Artes y las Ciencias, el Museo Nacional de Cerámica y Artes Santuarias González Martí, el museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad, el Museo de la Seda o, si has echado mucho de menos las fallas, el Museo Fallero, un lugar en el que se pueden contemplar los 'ninots indultats' (los que se han salvado del fuego) que se han ido almacenando allí desde el año 1934.

Además, en el espacio de Creación Contemporánea Las Naves, se puede visitar la exposición temporal 'Erótica techno en la arquitectura valenciana', que solo estará disponible hasta el día 9 de abril, por lo que estos días, son tu última oportunidad para acudir a verla.

4. Disfruta de un concierto

Aunque con limitaciones, la música ha vuelto a Valencia. El Jueves Santo, 1 de abril, el Teatre Martín i Soler acogerá un concierto de Berklee València, una actuación en la que a partir de las normas básicas del lenguaje y del jazz, los estudiantes de esta escuela darán mezclarán la música y los relatos.

Por su parte, La Pérgola de La Marina de Valencia acogerá los conciertos de La Habitación Roja y Borja Mompó el sábado 3 de abril y los de Confeti de Odio, Menta y Francisco Mollá el domingo 4 de abril.

5. Poner un poco de humor a la Semana Santa

El espacio La Rambleta cuenta entre su programación para estos días con dos espectáculos humorísticos que se celebrarán el 3 y el 4 de abril (sábado y domingo de la Semana Santa). El sábado a las 19:00 horas actuará Antón Lofer presentado su espectáculo Hoy todo puede salir mal y el domingo también a las 19:00 horas se subirán al escenario Jessika Rojano y Sil Castro, acompañadas al piano por La María Rosa para presentar Calladitas estáis más guapas. SHOW', un espectáculo de comedia con sello 100% de mujer.

6. En busca de las bravas perfectas

¿Todavía no has probado las patatas bravas de Valencia? Aquí se toman generalmente con alioli y pimentón y si no las has degustado todavía, este puede ser un buen momento. Aunque hay infinidad de bares que las ofrecen, te proponemos que hagas una ruta y pruebas varias como las del Rausell, el Bar Ricardo, el Central Bar, La Pilareta, Askua o las de Casa Montaña.

7. Navegar por la Ciutat de les Arts

Sí, suena raro, pero es posible. Esta Semana Santa también puede aprovechar para hacer un plan muy original y divertirse dando un paseo en kayak, barca o waterbike por los lagos de la Ciutat de les Arts y les Ciencias. Eso sí, es un plan corto porque solo se puede navegar por un máximo de 30 minutos, por lo que puedes conjugar este plan con la visita al Oceanográfico al museo de las ciencias o al Hemisfèric.

Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia. / Victoria Jiménez Benítez - Unsplash

8. Escaparte a visitar el castillo de Xàtiva

El cierre perimetral de la comunidad no impide visitar municipios de dentro de la misma y esto abre muchas posibilidades. Una de ella es visitar Xàtiva, un municipio que está situado a 50 minutos de la capital y que alberga un espectacular castillo que tiene hasta 30 torres y cuatro puertas fortificadas.

Castillo de Xàtiva. / Eduardo Kenji Amorim - Unsplash

Además, en Xàtiva, cuna de los Borgia, se puede visitar el Hospital Real, la Plaza de la Trinidad, la casa natal del papa Alejandro, la iglesia de Sant Feliu y el Museo del Almudín, donde se encuentra exhibido el famoso retrato de Felipe V colgado del revés.

9. Hacer la ruta fluvial del Turia

Si buscas un plan más rural que ofrezca la opción de hacer algo de deporte, quizá esta es tu mejor opción. Puedes seguir la ruta fluvial del Turia en bicicleta o andando y recorrer los 22 kilómetros que unen Valencia de Riba-roja.

10. Pasar el día en la Albufera

La Albufera es la joya de la corona de Valencia y a la vez una gran desconocida para muchos. ¿Y por qué no aprovechar estas fechas para disfrutar de un día en este parque natural en familia?

La Albufera de Valencia. / Manuel Torres García - Unsplash

11. Frozen, un musical en familia para disfrutar esta Semana Santa

Si buscas entretenimiento para toda la familia, ir al ver el musical de Frozen puede ser una opción perfecta para ti. Se trata de un espectáculo circense inspirado en el cuento La Reina de Hielo de Hans Christian Andersen, que ofrecerá sesiones dobles tanto el sábado como el domingo 3 y 4 de abril, pero también los días 10 y 11 de abril.

12. Subir a 'El Micalet'

¿Vives en Valencia y no has subido a 'El Micalet'? Este es tu momento. La torre del Miguelete, 'el Micalet' en valenciano, es la torre del campanario de la catedral de Valencia y uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad. ¡Y es visitable! De hecho, en épocas normales está abierta todos los días para que los visitantes puedan ver las tres salas del campanario a través de las rejas y finalmente suban a la terraza para disfrutar de unas vistas inigualables de la ciudad de Valencia.

Torre del Micalet, Valencia. / Lynn Vdbr - Unsplash

Esta Semana Santa los horarios de visitas son: