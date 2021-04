Cómo cambiar el fondo de los vídeos en TikTok paso a paso

TikTok ya se ha convertido en una de las redes sociales más consolidadas del momento (con permiso de Twitch, que no para de crecer como la espuma). La plataforma heredera de musical.ly que parecía únicamente reservada a los playbacks de los más jóvenes de la generación Z ha alcanzado la categoría de fenómeno total. Nada más hay que echar la vista un año atrás cuando se convirtió en el entretenimiento estrella del confinamiento.

Precisamente por estos motivos, cada vez es más difícil destacar en TikTok y subir vídeos bien trabajados parece casi una obligación si buscas tener cierta repercusión o alcance dentro de la red social.

Por eso y ante tal cantidad de imitaciones, chistes, bailes, challenges y todo tipo de contenido, ¿cuál es la fórmula mágica para arrasar en las redes sociales? La originalidad.

Cómo poner fotos y vídeos en el fondo de tus TikTok

Quizás no te hayas planteado que puedes dar un plus de creatividad a tus vídeos de una forma muy sencilla como cambiando los fondos. Piénsalo, ¿acaso no queda mejor una imagen graciosa, que tenga que ver con el contenido del vídeo o un vídeo de fondo que llame la atención que un plano del salón de tu casa? Evidentemente la respuesta es sí. Si no sabes cómo conseguirlo, te lo explicamos paso a paso: