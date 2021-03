Addison Rae, la megaestrella de TikTok, lanza su primera canción propia

Addison Rae alcanzó la popularidad en TikTok gracias a una canción de Mariah Carey que versionó y bailó. Un hecho que disparó su fama en la popular red social hasta convertirlar en la segunda persona con más seguidores de la plataforma (casi 80 millones). Y después de conquistar a su público y de saltar a la gran pantalla, ahora le ha llegado el turno a la música.

En tan solo un año, esta joven pasó de ser una novata en la creación de estos vídeos a sumar más de 50 millones de seguidores. A día de hoy es la segunda persona del mundo con más followers en TikTok (tan solo por detrás de Charli D’Amelio) y para todos ellos va dedicado su primera canción propia: Obsessed. Precisamente el mismo título del hit de Mariah Carey.

Se trata de una canción llena de ritmos y coreografías idóneos para bailar en la popular red social y cuyo videoclip va a fascinar a la generación más afin a TikTok. Obsessed ha contado con la producción de tres grandes nombres de la industria: Benny Blanco, Blake Slatkin y Ryan McMahon.

Siguiendo el modelo actual de consumo de música, Addison Rae ha publicado esta canción de manera independiente sin ligarse contractualmente a ninguna compañía discográfica de las que dominan el mercado. Además, no será un debut tímido: la joven ya ha confirmado que nueva música está muy cerca de lanzarse.

A sus 19 años, Addison Rae realizaba vídeos con coreografías, algunas más sencillas y otras algo más complicadas, pero en sí el vídeo nunca acostumbraba a ser muy complejo. Fue la magia de Internet quien la convirtió en un fenómeno viral al utilizar Obsessed de Mariah Carey como la canción para su TikTok cuando, para sorpresa de todos, la propia cantante le regaló un like. Un corazoncito que le llevaría a lo más alto de la fama cambiándole la vida.

Hace unos días tal y como ella misma anunció, su rostro pasará de ser uno de los más populares de la gran pantalla gracias a su participación en una película. Será en el remake de She’s All That (Alguien Como Tú), una comedia romántica que vio la luz en 1999 y cuya reedición se prepara bajo el título He’s All That y de la que Addison Rae será la protagonista.

"¡¡¡Mis sueños se hacen realidad!!! Estoy tan emocionada por poder finalmente compartir la noticia de que tendré la oportunidad de debutar como actriz en He’s All That, un remake de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, She’s All That. Estoy muy agradecida por las oportunidades que se me han presentado y ninguna de ellas hubiera sucedido sin cada uno de vosotros", con estas palabras anunciaba la influencer la gran noticia de su salto al cine.

Televisión, redes sociales y música... La nueva Demi Lovato o Miley Cyrus pide paso...