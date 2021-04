Cualquiera que se haya enganchado a Love is in the air, ansía el momento en el que Eda y Serkam vuelvan a estar juntos y se regalen la oportunidad de disfrutar del amor que sienten el uno para el otro. Pero claro, estamos en una serie turca y las cosas no pueden ser fáciles. Estas historias están llenas de obstáculos que impiden que la felicidad llegue.

Pese a que Eda y Serkam no hayan pasado sus mejores momentos últimamente y la desconfianza siga presente en ella, parece que poco a poco se vuelve a producir un acercamiento entre ellos. Ni Selin ni la nueva directora de relaciones públicas parecen suficiente para separar a esta pareja que derrocha atracción.

Son como un imán que se atraen y que saben cómo mantener la llama viva. O si no, que alguien nos explique eso de castigar una pequeña mentira con la posibilidad de pedir tres deseos. Es el as que se guarda el arquitecto en la manga y que está dispuesto a aprovechar después de que Eda le ocultase que Ferit fue el que filtró su contrato de relación al principio de su historia. ¡Qué lejano queda!

El caso es que ya hemos visto que entre esos deseos está el de que un día le sorprenda apareciendo en su casa para ver una película comiendo palomitas de maíz. ¡Cuánto romanticismo! Veremos cómo prosigue la cosa.

El caso es que mientras Enguin y Piril parece que van a consolidar su relación tras aceptar ella la petición de matrimonio, ahora toca ver qué pasa con la pareja de protagonista. Por lo que nos ha avanzado Telecinco, está claro que cada vez están más cerca.

Cada vez más cerca

La tensión sexual está presente y escenas como la que han protagonizado con un torno de cerámica no ayudan a relajarla, más bien todo lo contrario. Arcilla, manos unidas y rostros muy cerca… ¿alguien no ha pensado en Sam y Molly de Ghost?

La diferencia es que, en este caso, él no es un fantasma y su historia puede ser más real que la que en su día protagonizaron Demi Moore y Patrick Swayze. ¿Qué llegará después de la arcilla?