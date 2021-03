Hande Erçel (‘Love is in the air’): 5 fotos que muestran la relación que tiene con su hermana Gamze Erçel

Hande Erçel está viviendo uno de sus mejores momentos. Si ya se disparó su popularidad con Hayat: Amor sin palabras, ahora, su nueva serie, Love is in the air, la ha convertido en una de las actrices turcas más relevantes. No hay más que echar un vistazo a su Instagram que no deja de acumular seguidores. Ya supera los 20 millones y hasta Miguel Ángel Silvestre ha caído rendido a sus encantos y ha empezado a seguirla.

Pero si hay una seguidora importante para ella es su hermana Gamze que, como ella, también es actriz, además de diseñadora de moda. Y aunque no comparten el mismo éxito, lo cierto es que los 3.5 millones de seguidores de Gamze, dejan claro que la familia interesa.

No crecieron juntas. La infancia de Hande fue atípica ya que se crio con sus abuelos. Pero eso no las separó sino más bien todo lo contrario. Ambas perdieron a su madre en 2019 a causa de un cáncer y puede que esa tragedia las uniera más todavía si cabe y hay reflejo del amor que se profesan en sus redes. Hemos querido seleccionar cinco de las fotografías que mejor definen la relación que hay entre ellas.

#1. Family Rocks

Gamze tiene una hija, la sobrina de Hande que es una de las personas más importantes en su vida. No para de subir fotos con la pequeña dejando claro que es su gran tesoro. Basta ver fotos como esta para darse cuenta de la bonita familia que forman.

#2. Recuerdos

El pasado 10 de enero ambas compartían un recuerdo hacia su madre, dos años después de su fallecimiento. Hande lo hacía recopilando una colección de fotografías que dejan claro que pese a las circunstancias de su infancia y el divorcio de sus padres, siempre tuvo cerca a su familia, entre ellos, a su hermana.

#3. Tía in love

Hande es una tía totalmente enamorada de su sobrina y está claro que busca todos los momentos que le permite su apretada agenda para pasar tiempo con ella. Desde luego, no quiso perderse su primer cumpleaños. Parece que lo de la belleza pasa de generación en generación.

#4. Viviendo el embarazo

Cuando su hermana se quedó embarazada, ella se convirtió en uno de sus mayores apoyos y vivió ese estado con la ilusión de una mujer que va a debutar como tía. No faltaron las fotos presumiendo de la barriga de Gamze.

#5. Planes de chicas

Como buenas hermanas, comparten planes de chicas. Las hemos podido ver compartiendo buenos momentos, muchos de ellos, privados e íntimos. Más de un sábado tarde han cogido un bol de palomitas y han compartido maratón televisivo. “En la última luna llena del año, todas nuestras transiciones emocionales están juntas ¡Mi noche de sábado está llena de luz con tu energía infinita y profunda que me has dado! 💫✨ # regalo de mi madre”, escribía Hande junto a esta imagen tan entrañable.