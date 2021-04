TVE estrena ‘The Dancer’ y todo el mundo se fija en lo mismo: “¿Pueden callarse un mes?”

TVE estrenó este lunes The Dancer, un nuevo talent show en el que el baile es el absoluto protagonista. El programa está producido por Fremantle y, a pesar de la expectación que había, se tuvo que conformar en su primera gala con un 10,4% de share, reuiendo frente a la pantalla a 1.420.000 espectadores. No consiguió imponerse a la serie turca de Antena 3, Mujer, y tampoco al regreso de El precio justo en Telecinco. Sin embargo, The Dancer sí que fue uno de los espacios más comentados en redes sociales y, concretamente en Twitter, consiguió el aprobado de la mayoría de los internautas.

Con el hashtag #TheDancerEstreno, los espectadores aprovecharon su altavoz en la red social del pájaro azul para opinar sobre el nuevo programa de La 1. En general, la audiencia recibió de buena gana esta producción dedicada exclusivamente a la danza, pero no se salvó de las críticas. Mientras que algunos pusieron el foco en el ritmo o la dinámica, la gran mayoría se quejó de lo mismo: el público VIP.

Al igual que ocurre en Got Talent, The Dancer tiene a varios personas en plató hablando de todo lo que pasa. Estos comentaristas tienen mucha presencia durante el programa y al público no le terminó de convencer este recurso. Tanto es así que durante la emisión de The Dancer, Twitter se llenó de comentarios de este tipo:

La realización de los talents de este país tiene una cuenta pendiente enorme con los bailarines.

No puede ser que haya una persona o un grupo dejándose la piel en un escenario y en la tele se vea a una señora de Parla opinando sin ningún tipo de criterio.#TheDancerEstreno — César Estévez S.J. 🏳️‍🌈 (@cees_estevez) April 5, 2021

Intentando ver los detalles de cada baile antes de que los interrumpan para sacar a las dos chicas haciendo comentarios guionizados.#TheDancerEstreno pic.twitter.com/28fE4e9gdX — CookieTriki (@cookietriki) April 5, 2021

No puedes hacer un programa de danza con la realización de uno de canto. El baile hay que verlo, y en plano general a ser posible. Sobran las reacciones y comentarios del público y presentadores. Más baile y menos drama-entrevistas. #TheDancerEstreno — Sara Higueras-Fresnillo (@sarita_hf) April 5, 2021

También hubo mucha guasa en redes con el reencuentro televisado entre Rafa Méndez y Lola Índigo. Y es que hay que recordar que ambos ya coincidieron en Fama (aquí puedes leer unas declaraciones del coreógrafo sobre el regreso de este formato) y protagonizaron juntos aquel viral que decía: "Mimi, fuera de la clase. Eres un estorbo para mi vista, eres un cuadro. Chao". Estos fueron algunos de los mensajes que se vieron al respecto:

A #TheDancerEstreno le queda margen de mejora, pero he echado en falta más 'sinvergonzonería' por parte del jurado, aunque sea un formato blanco.



¿Dónde está ese pique entre Lola Indigo a.k.a. 'Mimi fuera de la clase' y Rafa Méndez? 😜 — Merce Moreno 📺 (@MerceMoreno95) April 5, 2021

También te digo. Mucha ilusión ver a Rafa Méndez de nuevo en tv y encima junto a Lola Índigo (pop culture momento). Pero para mí el plot twist de la noche es que lo presente Emilia la de Puente Viejo. #TheDancerEstreno — DOMI (@DomiShameless) April 5, 2021

Y si digo que amo con mi vida a Lola Indigo y a Rafa Mendz me quedo corta #TheDancerEstreno — 🍍🌹🥑— Didi_Bcn —🏳️‍🌈🔮🚀 (@DiDi_Bcn) April 5, 2021

Rafa Mendez y Lola Indigo juntos de jurado, es que me matan na más empezar😻 #TheDancerEstreno — 𝓨 🏳️‍🌈✨ (@YolandaGGlezz) April 5, 2021

Así es 'The Dancer'

The Dancer comienza con las audiciones, una primera fase en la que los concursantes tienen que probar su valía en un estudio de danza de toda la vida. Si convencen al 75% del público que está en plató, el gran espejo de la sala se abre y su performance sigue en el escenario para ganarse el favor de los capitanes.

Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez son los encargados de elegir, al final de cada programa, qué bailarines pasan a la siguiente ronda, formando equipos con aquellos que piensen que reúnen las cualidades para convertirse en el primer The Dancer de España. Esos elegidos lucharan en una ardua competición donde se jugaran el pase a las semifinales. Allí, exprimirán todo su potencial para llegar a la final y hacerse con la ansiada victoria.