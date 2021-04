María Galiana explica en 'El Hormiguero' su experiencia con el coronavirus: "Pensé: va a haber que morirse"

La actriz María Galiana, que a sus 86 combina su trabajo en la exitosa serie Cuéntame de TVE, con una obra de teatro y un recital, acudió anoche a El Hormiguero de Pablo Motos para presentar sus proyectos y charlar con el presentador sobre su experiencia en el ámbito de la interpretación así como sobre su propia vida y de paso, dejar una gran lección para todos aquellos que la vieron.

Galiana explicó en el plató de Antena 3 que ella ha pasado el coronavirus incluso antes de ser consciente de que esta enfermedad cambiaría el rumbo del mundo. "Yo lo pasé", explicó la actriz que da vida a la ya mítica Herminia de Cuéntame en referencia a la Covid-19. "En febrero de 2020 yo estaba ensayando una función, otra, en el Teatro Español de Madrid... y estábamos contentísimos, era una función, para mi gusto, preciosa que íbamos a estrenar el 5 de marzo. Y unos días antes, el 26 de febrero aproximadamente, me fui a comer, que lo solemos hacer porque somos muy amigos, con mi médico de cabecera, el doctor Javier Sanz", arrancó Galiana.

"Pero al día siguiente por la mañana me llamó la esposa de mi amigo y me dijo que a Javier se lo iba a llevar al hospital porque había amanecido con mucha fiebre y le costaba mucho trabajo respirar", continuó explicando la actriz.

Un día después, recibió la noticia de que su amigo había dado positivo en Covid-19. "Me llamó otra vez y me dijo, 'le han hecho a Javier un análisis, o una prueba, porque entonces no se decía ni PCR ni nada todavía, y resulta que tiene el coronavirus. Te van a llamar de Sanidad", indicó la afamada intérprete.

"Yo no sé cómo lo habría cogido él. Pero por supuesto, como médico de cabecera, él auscultaba y tomaba la tensión... que no es un médico de esos de estar en la mesa y mirar para abajo y darte la receta, entonces claro, lo había cogido", prosiguió Galiana.

Y a ella, la llamaron a las pocas horas para hacerle un seguimiento. Galiana explicó que le dijeron que tenía que tomarse la temperatura dos veces al día y que tenía que estar atentan a la posible manifestación de alguno de los síntomas que por entonces se conocían sobre la Covid-19. "Pensé: pues va a haber que morirse", dijo entonces Galiana, dejando a Pablo Motos con la boca abierta.

Sin miedo a la muerte

"¿Y no tuviste miedo?", le preguntó el presentador del programa. A lo que ella respondió: "Pues no, mira, no. Ya a esta edad se tiene poco miedo, porque ya total, para 4 o 5 añitos que me quedan... qué más me da. ¡Ya veremos!".

Al escuchar la respuesta de su invitada, Motos insistió: "¿No te da miedo nada?", a lo que Galiana contestó que no. "Un amigo mío decía, a mí no me da ningún miedo morirme, pero estoy seguro de que cuando me muera voy a dar el espectáculo", añadió la actriz ganándose un aplauso del público y dando por zanjado este tema.

El secreto de la vitalidad de María Galiana

Preguntada por su vitalidad, Galiana confesó en El Hormiguero que ella cree que una de las claves de su energía es que procura acostarse pronto y dormir mucho. "Duermo muy bien muy bien, estupendamente, vamos", indicó la intérprete, que confesó que ronca mucho, tanto que, según ella, no se puede dormir a su lado.

Además, explicó que, en cuanto a la alimentación, sigue una dieta bastante corriendo, desayunando tostadas con aceite y un té con leche.