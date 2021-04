‘Mujer’: de la maldad de Sirin a las dudas de Bahar en el nuevo capítulo de la serie de Antena 3

Mujer puede con todo. No importa lo que haga la competencia, la serie turca de Antena 3 siempre lidera su franja de emisión y se impone claramente a sus adversarios. Este lunes, sin ir más lejos, volvió a ser la oferta más vista, a pesar de los estrenos de The Dancer en Televisión Española y El precio justo en Telecinco. Mujer no tiene rival, y más ahora que la historia de Bahar está de lo más interesante.

Todavía quedan muchos capítulos para el final de esta ficción, y menos mal porque las cosas no parecen que vayan a resolverse a corto plazo. Y es que en Mujer, cuando todo parece que poco a poco va volviendo a la normalidad y los protagonistas empiezan a ser felices, pasa algo que lo desestabiliza todo y otra vez vuelta al drama.

¿Qué va a pasar en el próximo capítulo?

Esta semana, Antena 3 emite tres capítulos de Mujer (lunes, martes y miércoles) y la cosa no pinta nada bien. Sarp ha sido detenido delante de todo el mundo y Arif no entiende nada. ¿Por qué lo han arrestado? Él, que siempre está pensando en la felicidad de Bahar, acude a su hermana, que es abogada, para ver si puede hacer algo para ayudar a Sarp.

Mientras tanto, la fiesta de cumpleaños de Doruk sigue su ritmo, aunque ni su hermana Nisan ni él están para fiestas después de la detención de su padre. Además, la tensión aumenta en la casa con la llegada de dos personas que no han recibido invitación. ¿Qué hacen allí Piril y Nezir?

😲 Bahar descubre al fin las fotos de Sarp con Sirin 📸



👀 ¡Así comienza el capítulo de #Mujer de esta noche!



📍 Os esperamos las 22:45h en Antena 3

https://t.co/tXs5UGMZKY — antena 3 (@antena3com) April 6, 2021

Por si fuera poco, Sirin, siempre ideando algún plan maligno, sigue echando leña al fuego y utiliza una vez más las fotografías con Sarp para confundir a Bahar. En este sentido, Pirin mantendrá una conversación con Bahar que será clave, aunque la mente maquiavélica de Sirin iniciará un nuevo plan de venganza…

El éxito de 'Mujer'

El lunes 5 de abril, Mujer volvió a colocarse como el contenido más visto de su franja horaria después de superar los 2,2 millones de espectadores (2.239.000), registrando un 18,4% de cuota de pantalla. Se trata del mejor share de la serie un lunes desde el 18 de enero. Además, la ficción protagonizada por Özge Özpirinçci y Caner Cindoruk destacó especialmente entre el público mayor de 55 años.