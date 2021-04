Llevamos años diciendo mal el nombre de la actriz de Misión imposible 2, Crash o Westworld

Thandie Newton, la actriz a la que llevamos conociendo durante más de dos décadas con ese nombre en todas sus películas (Misión imposible 2, Crash o Westworld son algunos de sus papeles más populares) nos ha sacado de nuestro error y de paso a toda la industria de Hollywood.

Porque resulta que su verdadero nombre, como ya sabíamos por los perfiles que se habían hecho de ella y por páginas webs especializadas como IMDB no es Thandie Newton sino Thandiwe Newton. Y no es que se tratara de un nombre artístico y la elección de la actriz sino que todo se debió a una decisión en su escuela.

Thandiwe es hija de una princesa de Zimbabwe y de un técnico de laboratorio católico de Cornualles donde estudió y donde su nombre, que significa amada/querida en la lengua shona, pasó a ser Thandie.

En sus primeros personajes, la actriz comenzó a ser así acreditada y una vez que su popularidad se disparó después de sus papeles en The Young Americans, Entrevista con el vampiro o Jefferson en París, parecía difícil dar marcha atrás. Pero lo ha hecho. "Voy a recuperar lo que es mío" ha dicho en Vogue.

Una cuestión racial que parece haberla perseguido durante toda su vida: "Mi profesora siempre dejaba de lado a la brillante bailarina morena a la hora de los trofeos. Y como actriz he sido demasiado negra, y no lo suficientemente negra. Soy negra. ¿Qué es lo que quiere esta gente? Lo que más agradezco de nuestra industria en este momento es estar en compañía de otras personas que realmente me ven. Y no ser cómplice de la cosificación de los negros como los otros que es lo que sucede cuando eres el único".

Thandiwe Newton siempre se ha mostrado muy crítica con el establishment de Hollywood que ha protegido durante años casos de violencio o abuso sexual así como otro tipo de presiones que no han desaparecido por arte de magia pese a que ahora se denuncia mucho más: "Aunque la gente sabe que puede reclamar, existe el miedo a perder tu trabajo. Siguen diciéndote que si no estás contenta hay muchos otros candidatos para ocupar tu puesto. Pienso que los jefes de los estudios deberían asumir mucha más responsabilidad".