Christina Aguilera se pone romántica para felicitar a su chico

Christina Aguilera puede presumir de tener una vida personal estable y feliz. En 2010, durante el rodaje de la película Burlesque, conoció a Matt Rutler y desde entonces no se han separado. Cuatro años después daban la bienvenida a su primera hija en común, Summer Rain Rutler.

Juntos han logrado formar una familia unida en la que también se incluye el primer hijo de la cantante, Max, fruto de su matrimonio con Jordan Bratman que duró solo cinco años. Ahora, puede presumir de tener una relación consolidada.

No hay más que ver cómo ha felicitado a su chico para darse cuenta que lo suyo es amor. “¡Eres simplemente el mejor, @m_rutler! Feliz cumpleaños ❤️ Me impresionas continuamente con lo dedicado, motivado y trabajador que eres, mientras eres un padre y socio entregado, amoroso y considerado. Siempre te esfuerzas por ser mejor y nunca te conformas con nada más que eso. De ser un padre increíble a un hombre de negocios increíble y un pensador avanzado, innovas y ejecutas ideas a diario”, empezaba diciendo.

Sin duda, bonitas palabras para el hombre con el que comparte su vida. Pero ahí no ha quedado su felicitación. Había más: “Recuerdo cuando Masterclass era solo una pequeña idea lanzada en nuestro patio trasero. Ahora que conozco y veo de primera mano la historia de cómo ayudaron a hacerla crecer para convertirse en el gran éxito que es, no me sorprende porque soy testigo de la magia que hay detrás de la máquina todos los días, en todos los sentidos de lo que hace. Desde ayudar a mantener a la familia unida hasta construir los éxitos que logra”.

Promesa de futuro

Y para terminar una promesa de esas que solo se hacen cuando uno tiene claro que está con la persona adecuada: “Estoy orgullosa de ti y siempre estaré a tu lado ... animándote para que sigas brillando y triunfando en todos tus sueños más locos. Te quiero, cariño. 💋💥🚀”.

Está claro que les queda mucho futuro que compartir, de momento, hemos visto un pequeño resumen de lo que han vivido hasta ahora en el emotivo vídeo que ha compartido Aguilera de su vida en común con él.