Rosé (BLACKPINK) y su imaginación protagonizan el videoclip de ‘Gone’

Los seguidores de BLACKPINK están de enhorabuena. Una de sus artistas favoritas, Rosé, se estrenó en solitario el pasado 12 de marzo, y desde entonces no ha dejado de promocionar su nuevo lanzamiento.

Se trata de su EP R, que incluyen Gone y On The Ground. Ésta última se convirtió en su sencillo, cuyo videoclip vio la luz el mismo día del lanzamiento del mini-álbum. Pero si pensabas que eso era todo lo que tenía que ofrecernos, estabas equivocado.

La australiana de origen surcoreano ha estrenado el videoclip de Gone, una bonita balada con la que muchos se sienten identificados. En ella, Rosé habla del dolor que le ha causado el desamor, provocando así una sensación de vacío existencial.

Esta idea también la ha llevado a la pantalla. El vídeo musical de este tema llega con un estilo romántico, pero nada tiene que ver con su significado. En él, la artista parece recordar algunos de los momentos vividos durante una relación. Su sonrisa y, en general, su rostro de felicidad hablan por sí solos.

Pero todo acaba siendo producto de su imaginación, pues ya no cuenta con ese amor, que es el que le ha ocasionado el dolor que menciona en sus versos. La nostalgia, melancolía y la desolación son algunos de los elementos que nuestra protagonista ha querido reflejar en sus escenas.

El lanzamiento ha sido todo un éxito. Con tan solo unas horas de vida, reúne más de 19 millones de reproducciones y se cuela en el Top 20 de las tendencias de Youtube. La música de Rosé no pasa desapercibida, y de eso no cabe ninguna duda.

Y es que la cantante ha levantado pasiones con estas dos canciones. Tanto es así que, tras el estreno del videoclip de On The Ground, se convirtió en la primera solista mujer de K-Pop en colarse en las listas de éxitos oficiales del Reino Unido. ¿Lo conseguirá también con Gone? ¡Es cuestión de tiempo!