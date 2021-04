Rihanna sale a cenar con su madre y sus fans se fijan en lo mismo: “No le canta ni el cumpleaños feliz”

Rihanna es na de las estrellas más grandes del siglo XXI. La artista se ha convertido en todo un referente del mundo pop gracias a una carrera llena de hits como Umbrella, Diamonds o Disturbia. Eso sí, la artista no saca nueva música desde hace cinco años. Este hecho lleva a sus fans por el camino de la amargura y es que llevan demasiado tiempo esperando a escuchar a Riri entonar cualquier melodía.

Eso sí, Rihanna sigue siendo una de las cantantes que más factura de toda la industria. ¿La razón? Se ha convertido en una empresaria de éxito gracias a su firma Fenty, que produce tanto cosméticos como lencería para todo tipo de personas. Una auténtica maravilla.

Pero no todo va a ser trabajar en esta vida, ¡ni mucho menos! De este modo, este mismo lunes 5 de abril, la estrella de Barbados celebró el cumpleaños de su madre Monica. Junto a unos familiares, acudieron a un exclusivo restaurante de Nueva York para que la matriarca soplase las 52 velas.

Rihanna por las calles de Nueva York / Getty / Gotham/GC Images

Rihanna acudió al cumpleaños con una increíble chaqueta cruzada de cuero y un peinado de trenzas que le quedaba de maravilla. Y es que esta chica va monísima siempre.

Pero si hubo un momento que ha llamado la atención de sus seguidores y seguidoras es cuando los asistentes cantaron el cumpleaños feliz a su madre. En un vídeo que circula por las redes sociales vemos como el pastel de la celebración llega a la mesa mientras todos cantan al unísono la famosa melodía. Todos menos Rihanna. Un hecho que, por supuesto, ha llamado la atención de sus fans.

Rihanna por no cantar no le canta ni el cumpleaños feliz a la madre me quedo- https://t.co/eNvSZbPdlI — ̶j̶̶ ̶̶o̶̶ ̶̶e̶̶ ̶̶l̶ 🌹 (@NifJoel) April 6, 2021

“Rihanna por no cantar no le canta ni el cumpleaños feliz a la madre me quedo”, “hizo un pacto con el diablo para no cantar nunca más” o “Perdiendo el último granito de esperanza para que vuelva a cantar”, son solo algunos de los comentarios que ha generado el vídeo.