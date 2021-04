La madre de Álex Casademunt confirma en ‘Sálvame’ lo que pasará con las canciones inéditas de su hijo

Ha pasado ya un mes desde que todos nos quedamos conmocionados con la noticia del accidente que terminaba con la vida de Álex Casademunt, uno de los participantes en la primera edición de Operación Triunfo. Desde entonces se ha hablado mucho de una supuesta canción que estaba haciendo y que se quedó a medias.

Parecía que finalmente vería la luz para convertirla en un homenaje al cantante y para recaudar fondos para su hija. Pero la cosa no está clara. “No sé si esas canciones van a salir, de momento… puf”, aseguraba su madre Rosa cuando le ha preguntado una reportera de Sálvame mientras andaba por la calle.

Si para quienes no le conocían personalmente supuso un impacto grande la noticia de su muerte, no podemos ni imaginar el calvario que habrá supuesto para la familia. En las imágenes que emitía Sálvame podíamos ver a una madre abatida, todavía intentando asimilar lo que le había ocurrido a su hijo.

No ha hablado mucho, pero lo suficiente para explicar que, para su hijo, “desde luego que la música era su pasión, pero es complicado, es muy reciente. Ahora no tenemos muchas ganas de… de momento no van a salir, de momento no”, confirmaba Rosa.

Colaboración entre hermanos

Unas canciones en las que Álex Casademunt contaba con la colaboración de su hermano Joan, fiel compañero de aventuras con el que ya había trabajado en otras ocasiones y con el que llegó a lanzar un disco.

“Es verdad que en esos temas colaboraba con su hermano Joan, pero Joan está también muy afectado, tampoco tiene fuerza para hacer promoción y todo… ahora no es el momento”, aseguraba la madre de ambos que se ha mostrado visiblemente emocionada al hablar de su hijo. Y es que lo sucedido es todavía muy reciente y difícil de asimilar.

De momento, parece que esas canciones van a estar guardadas y ya veremos si con el paso del tiempo, cuando la familia se encuentre con un poco más de fuerzas, acaban viendo la luz.